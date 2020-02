Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe' olacak

İhsan DÖRTKARDEŞ/MARDİN, (DHA)- EŞİNİN görevi nedeniyle geldiği Mardin’de, Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle üne kavuşan Melek Akarmut (44), 7 ay önce açtığı işyerinde sattığı sabunları ‘Mardin Monroe’ ismiyle tescil ettirecek. Akarmut böylelikle hem Mardin\'e hem de Monroe\'ye vefa borcunu ödeyeceğini söyledi.

Afyonkarahisarlı Melek Akarmut, eşinin görev yeri nedeniyle 6 yıl önce Mardin’e geldi. 20’nci yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ABD’li aktris ve model Marilyn Monroe\'ye benzerliğiyle ise fenomen haline geldi. Mardin’de ‘Mariyln Sabun Dünyası’ adlı bir sabun dükkânı açtı. Marilyn Monroe tarzı saç stili ve elbisesiyle dükkâna gelenleri şaşkına çeviren Akarmut, bir anda Mardin’de ün kazandı. Uluslararası medyada da boy gösteren Melek Akarmut, Arap ülkelerinde de hayran kitlesine ulaştı.

\'TÜRKİYE’NİN ‘MARILYN MONROE’SUYUM\'

Yapılan bir teklifi üzerine ‘Marilyn Mardin’ adıyla, ‘Senin Adın Aşk’ isimli şarkıyı seslendirip bir de klip çeken Akarmut, \"Biraç televizyon programına çıktım. Eşimin tayini çıkacaktı, ‘Uzatma’ verince ben de 7 ay önce burayı açmak istedim. Bir kadın girişimci olarak eşim bana destek olmadı. “Gideceğiz, işim yarım kalacak, niye açıyorsun?” dedi. Eşim bir lira bile destek olmadı. Yapacağım işe inanıyordum. Sabun temizliktir, sağlıktır diye düşünüp bu işe girdim.Eşimi dinlemedim işyerimi açtım. Bu işyeri, ünüme ün kattı. Artık Mardin’in değil, Türkiye’nin Marilyn Monroe’suyum şu anda. Mardin, sabun, Marilyn Monroe,’yu; hepsini topladığınızda çok güzel bir görüntü oluyor. Sabun için değil, benim için geliyorlar. Yavaş yavaş markama giriyorum. İsim tescilim de onaylanmak üzere. Bu tamamlandıktan sonra ismim \'Mardin Monroe\' olacak. Çünkü Mardin’e de, Marilyn Monroe’ya da vefa borcum var. Hedefim; sabunda dünya markası olmak. Şu an 36 bayilik beni bekliyor. Eşek sütü sabunumla meşhurum ama yöreye özgü ‘Bıttım sabununu’ dünyaya duyurmak istiyorum” dedi.

\'EŞEĞE YATIRIM YAPIYORUM\'

Melek Akarmut, sattığı sabunların bir firma tarafından Mardin’de üretildiğini, kendi fabrikasını kurmayı hayal ettiğini ifade ederek, \"Ambalaj olarak eşek sütünden başladık. Bir eşeğim vardı. Para kazandıkça eşeğe yatırım yapıyorum. Eşek alıyorum üç tane oldu, onları besliyorlar. Trabzon. Ankara, İzmir, her yerde ilgi ile karşılanıyorum. Burada yerel yöneticilerden ilgi bekliyorum. Gelsinler hayırlı olsun desinler. Tanıyorlar çünkü beni\" dedi.

\'EŞİM BENİ KISKANMIYOR\'

Melek Akrarmut, kendisini görenlerin işyerine geldiğini sabun aldığını, birlikte fotoğraf çektirdiğini anlatırken, \"Marilyn Monroe’yu tanımıyordum. Onunla çok ilgilenmedim. Güzel kadınmış, İyi ki benzemişim o kadar yani. Onunla da ilgi görerek para kazanıyorum. Mardin’de sarışın ve bakımlı olunca her yerde dikkat çektim. Beni çabuk kabullendiler. Mardin’in fanomeniyim, Ünüm Türkiye’yi aştı. Şu an yadırganmıyorum. Mardinliler bana imajımızı değiştirdin diye teşekkür ediyorlar. Yanımda çalışan elemanım yok, dükkanın temizliğini bile ben yapıyorum. Satışımı kendim yapıyor müşterilerle bire bir ilgileniyorum. En çok sordukları şey; eşin seni kıskanmıyor mu? Evet kıskanmıyor çünkü bana güveniyor. Ben de onu kıskanmıyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI