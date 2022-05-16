SAT sorularını 3 bin dolara satmışlar

Amerika’da lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilerin girdiği Scholastic Aptitude Test (SAT) sorularının İranlıların yönettiği bir çete tarafından çalındığı belirtildi. ‘Karantina’ adı verilen evlerde 2-3 bin dolara satılan soruları Azerbaycan’dan getirip satan çetenin 6 üyesinin yakalandığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberinde aktarılan soruşturma dosyasına göre, 7 Mayıs tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne “OSTİM Teknoloji Üniversitesi, Beştepe Ankara Koleji ve TOBB Üniversite yerleşkesinde yapılacak olan SAT Sınavı sorularının önceden temin edilerek, 2-3 bin dolar karşılığında dağıtılacağı, şahısların Telegram uygulaması üzerinde organize oldukları, çoğunluğu İranlı olan bu şahısların öncülüğünde hareket ettikleri” ihbarı yapıldı. Aynı ihbarda, sınav sorularının Cahid ve Ali A. isimli Azerbaycan vatandaşı şahıslar tarafından Türkiye’ye getirildiği, soruların dağıtıldığı evlere ‘karantina’ adını verdikleri’ iddia edildi.

İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen evlerde yapılan aramalarda 11 adet İngilizce sınav giriş belgesi, 18 adet 55 sayfa İngilizce yazılı soru kitapçığı ve çeşitli dijital materyallere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında aynı gün ihbarda belirtilen sınav merkezlerinden yapılan kontrollerde, söz konusu evlerde el konulan soru kitapçıklarındaki sınav soruları ile yapılan sınavdaki soruların birebir aynı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, soru kitapçıklarına ulaşılırken, yapılan telefon incelemesinde şüphelilerin öğrenci ayarlayarak, para karşılığında soru sattıklarına ilişkin yazışmalar ele geçirildi.