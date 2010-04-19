SAT Komandosunu öldüren tinerci bıçaklandı

T24 - Taksim’de 2003 yılında SAT Komando Yüzbaşı Zeki Şen’i kalbinden bıçaklayarak öldüren tinerci Emrah Eraydın, 2 tinerci grup arasında çıkan kavgada bıçaklandı. Olayda darp edilerek çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi de hastanelik oldu.



Beşiktaş İskele’de 2 farklı tinerci grup arasında saat 06.00 sıralarında kavga çıktı. Haraç isteme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada SAT Komando Yüzbaşı Zeki Şen’i öldürtükten sonra 3.5 yıl hapis yatıp çıkan Emrah Eraydın bıçakla yaralandı. Bakırköy’den geldikleri iddia edilen 15 kişilik bir tinerci grubu, Beşiktaş'ta tinercilerden oluşan haraç çetesi kuran 21 yaşındaki Emrah Eraydın’ın grubuna saldırdı.



Sabah erken saatlerde işlerine giden insanların korkuyla izledikleri kavgada bıçaklar kullanıldı. Emrah Eraydın kavga sırasında yüzüne aldığı bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Polisi gören kavgacılar olay yerinden hızla uzaklaşırken, aldığı darbelerle yerde yatan 6 kişi için olay yerine ambulans istendi. Gelen ilk ambulansla Emrah Eraydın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gelen ikinci ambulans da durumları hafif olan 5 yaralıyı alarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Beşiktaş ve çevresinde grubuyla korku salan Emrah Eraydın hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, çevreden topladığı tinercileri ifadelerini almak üzere Beşiktaş Polis Merkezi’ne götürdü.



ABD’de eğitim alan yakın dövüş uzmanı SAT Komando Yüzbaşı Zeki Şen’i kalbinden bıçaklayarak öldüren Emrah Eraydın 18 yaşından küçük olduğu için 3.5 yıl hapis yattıktan sonra 19 yaşında tahliye olmuştu. Televizyon programlarına çıkarak pişman olduğunu söyleyen Emrah Eraydın’a iş bulunmuştu. Kısa süre çalışan Eraydın girdiği işten ayrılarak sokaklarda etrafına topladığı tinerci grupla çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.







