SAT komandoları El Bab'da IŞİD'den aldığı binaya 'sniper kafe' ismini verdi

TSK'nın El Bab'da sürdürdüğü Fırat Kalkanı harekâtından 'sniper kafe' fotoğrafı geldi. Fotoğrafları güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAT komandolarının IŞİD'den aldıkları bir binaya "Le Cafe'de Sniper" adını verdikleri görülüyor.

SAT komandoları ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından günlerdir kuşatma altında tutulan El Bab'dan yeni görüntüler geldi. Türk keskin nişancılarının IŞİD'den aldıkları bir binaya "Le Cafe'de Sniper" adını verdi. Fotoğrafı, "Sniper Cafe! Neşeleri de, havaları da, moralleri de, mücadeleleri de iyi. Çatışmaları da!" notuyla güvenlik uzman Abdullah Ağar paylaştı. Ağar ayrıca cephe hattındaki keskin nişancıların fotoğrafına da sosyla medya hesabında yer verdi.