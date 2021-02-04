Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan (54) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Batman'ın Sason ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Arslan, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 31 Mart 2019’da yapılan seçimlere AKP'den katılarak Sason Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Muzaffer Arslan, yine aynı partiden girdiği seçimi kazanarak 2009-2014 döneminde de Sason Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Muzaffer Arslan, 1967 yılında Sason'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sason'da tamamlayan Arslan, Sason Belediyesi'nde muhasebe müdürü olarak çalıştı. Kanser tedavisi gören ve kalp krizi sonrası kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 54 yaşında hayatını kaybeden Arslan, yarın (4 Şubat Perşembe) Sason'un Tekevler köyünde toprağa verildi. Muzaffer Arslan Münevver Çiftçi Arslan'la evliydi; Ezgi, Eren, Doğan ve Eylül'ün babasıydı.