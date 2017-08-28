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Şaşmaz ile 'Sabah Keyfi'ni sunan Melike Öcalan: Bazı şeyler göründüğü gibi olmayabilir

"Çok konuşmak istemiyorum hepimizin başı sağ olsun"

28 Ağustos 2017 03:21

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'la birlikte 'Sabah Keyfi' programını sunan arkadaşı Melike Öcalan cinayetin ardından konuştu. Eski manken Filiz Akeri daha önce hiç tanımadığını belirten Öcalan, "Vatan evci biri, eşi de bebek bekliyor. Bazı şeyler göründüğü gibi olmayabilir" dedi.

Sunucu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de otelde öldürüldü. Olayın ardından CNNTürk'e açıklamada bulunan Melike Öcalan şu ifadeleri kullandı:

'Yanlış bilgi aktarmak istemiyorum. Çok küçük yaşta birlikte çalışmaya başladık. 16-17 yaşındaydık. Çok konuşmak istemiyorum hepimizin başı sağ olsun.'

Öcalan kendisine Filiz Aker ile yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi; "Ne Vatan'dan biliyorum ne de kendisini tanıyorum. Vatan evci biri, eşi de bebek bekliyor. Bazı şeyler göründüğü gibi olmayabilir. Sadece Vatan'ı bilirim, işinde gücünde biriydi.'

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