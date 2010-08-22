Şaşkın uyuşturucu kuryesi

T24- Konya'da polis, aldığı ihbar üzerine durdurduğu 3 yolcu otobüsünde toplam 18 kilo esrar ele geçirdi. Otobüslerden birinde yolculuk yapan kuryeyi ise tişörtündeki esrarı simgeleyen yaprak ile üzerinde İspanyolca esrar anlamına gelen ‘Marijuana’ ve İngilizce ‘Onu seviyorum’ I’m lovin it’ yazısı ele verdi.





Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Konya'ya yolcu otobüsüyle kuryelerin esrar getireceği ihbarını aldı. Bunun üzerine saat 02.00 sıralarında Konya- Adana Çevreyolu'nda kent merkezi girişinde önlem olan polis, ilk olarak bir otobüsü durdurdu. Otobüsde yapılan aramada bagajda bir çantadaki kıyafetler içine gizlenilmiş satışa 2 kilo hazır esrar bulundu. Çantanın sahibi 24 yaşındaki C.G., gözaltına aldı.



Yarım saat sonra bir yolcu otobüsünü daha durduran polis, yaptığı aramada yine bagajda bir çantanın içinde 10 kilo esrar buldu. Çantanın sahipleri 27 yaşındaki M.M.U. ile 19 yaşındaki M.G., gözaltına alındı.



Polis, yaklaşık yarım saat sonra bir otobüsü daha durdurdu. Otobüste arama yapan polis, bir kişinin tişörtünde esrarı simgeleyen yaprak ile üzerinde İspanyolca esrar anlamına gelen ‘Marijuana’ ve İngilizce ‘Onu seviyorum’ (I’m lovin it) yazısı olduğunu fark etti. Bunun üzerine 40 yaşındaki A.R.O.'nun çantasında yapılan aramada bir poşet içinde 6 kilo esrar ele geçirildi. A.R.O. da gözaltına alındı.



Şüpheliler sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. 3 ayrı otobüsde gözaltına alınan şüphelilerin, ayrı ayrı şebekelerin kuryeliklerini yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan A.R.O.'nun üzerindeki tişörtün ise Konya’daki alıcı ile arasındaki bağlantısını sağlayacak şifre olduğu belirtildi.



