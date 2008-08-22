'Şaşkın balina' uyutuldu

Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında bir tekneyi annesi sanan ve emmeye çalışan yavru balina Colin'in 'uyutularak' öldürüldü.



Yavru balinanın, Avustralyalı bilim adamlarınca yapılan testlerin, sağlık durumunun çok kötü olduğunu göstermesi üzerine Sydney limanı yakınında ölümcül dozda anestezi verilerek uyutulduğu belirtildi.



Colin'in, göç eden diğer balinalarla birleşmesi ve açık denize döndürülmesi yönünde 6 gün süren çabalar sonuç vermemiş, bunun üzerine bilim adamları ve yetkililer yavruyu uyutmanın daha insani olacağı kararına varmışlardı.



Annesi tarafından terk edilen iki ya da üç haftalık, 2 ton ağırlığındaki yavru, köpekbalığı saldırılarının neden olduğu solunum problemleri nedeniyle acı çekiyordu.



Colin'in uyutulması, Sydney'de hayvan hakları savunucularının protestolarına neden oldu.