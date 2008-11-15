Şaşırtan akreditasyon

Başbakanlık'tan gazetecilere veto

Başbakanlık'tan veto yiyen haberler

Yedi gazeteciye akreditasyon vermediği için tepki çeken Başbakanlık Basın Merkezi’nin Sarı Basın Kartı alma hakları olmayan 5 TRT çalışanını akredite ettiği ortaya çıktıBaşbakanlık, 7 gazeteciye akreditasyon vermeme kararıyla tepki çekerken, basın kartı alma şartlarını taşımamalarına rağmen TRT’den 5 isme akreditasyon verdi. Bu kişilerin, TRT’den önce hükümete yakın medya kuruluşlarında görev yaptıkları anlaşıldı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanı Akif Beki’ye bağlı olan Başbakanlık Basın Merkezi’nin, “3 yıllık Sarı Basın Kartı sahibi olma” ya da “212 sayılı Basın Kanunu uyarınca kadrolu” veya “Sarı Basın Kartı’na başvurmuş olma” koşullarına sahip olmayan 5 ismi geri çevirmediği ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Başbakanlık, TRT adına Erdoğan’ı izlemekle görevlendirilen Gökhan Kulaş, Ertan Ömeroğlu ve Hasan Basri Erden’i muhabir, Faruk Ayaz ve Mustafa Tunç’u kameraman olarak akredite etti.Başbakanlık’ın, TRT adına akredite ettiği, ancak “Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Basın Kartı Yönetmeliği uyarınca TRT’deki mevcut statülerinde sarı basın kartı alma hakkı olmayan” isimler şöyle:Cihan Haber Ajansı’nda muhabir olarak görev yaparken TRT’ye geçti. TRT’de “sözleşmeli personel” statüsünde muhabir olarak çalışıyor.Kanal 7’de muhabir olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Kalem Müdürlüğü’nden memuriyete geçti. MEB’den yatay geçiş ile TRT Genel Müdürlüğü’ne uzman olarak alındı. Şu an TRT’de “araştırmacı” statüsünde bulunuyor, ancak muhabir olarak görev yapıyor.Cihan Haber Ajansı muhabiri iken TRT’ye önce sözleşmeli muhabir olarak geçti. Sonra istisnai memuriyet statüsünde “mütercim spiker” olarak TRT’nin kadrolu personeli oldu.Her ikisi de Kanal 24’te kameraman iken TRT’ye geçti. TRT’de “sözleşmeli personel” statüsünde kameraman olarak çalışıyor.Yönetmeliğe göre, TRT’de görev yapsalar dahi “sözleşmeli”, “araştırmacı” ve “mütercim spiker” statüsündeki personel, sarı basın kartı alamıyor.Başbakanlık’ın aksine TBMM ise aynı statüde olan ve TRT tarafından parlamento muhabiri olarak görevlendirilen Nuri Coşar’ın akreditasyonunu kabul etmedi. TBMM, Coşar’ın parlamento muhabiri olarak görev yapamayacağını TRT’ye bildirdi. Bunun üzerine TRT, Coşar’ı geri çekti. Coşar, TRT’de sözleşmeli personel olarak göreve başlamadan önce Cihan Haber Ajansı muhabiriydi.