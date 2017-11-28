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Şase yapan elektrik telleri geceyi aydınlattı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı

28 Kasım 2017 16:10

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı. Çok sayıda kişinin cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, kıvılcımların geceyi aydınlattığı görüldü.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında İçmeler Mahallesi Asparan Mevkii\'nde çevresi kızılçam ağaçlarıyla kaplı karayolunda meydana geldi. İşadamı Muhsin Çelenk, aracıyla hareket halindeyken aniden elektrik tellerinden kıvılcımlar yükseldi. Çelenk, aracını 30 metre geriye çekerek olanları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Elektrik tellerinin şiddetli rüzgar nedeniyle birbirine çarpmasıyla oluşan patlama sesleri sonrası kıvılcımlar, geceyi aydınlattı. Çelenk ve çevredekiler AYDEM ve itfaiye ekiplerini aradı. AYDEM görevlileri, enerji nakil hatlarında akımları kesti. İtfaiye ekipleri, olası yangına karşı önlem aldı. Kısa devre sonucu Asparan Mevkii\'nde elektriklerin kesik olduğu ve onarım çalışmasının devam ettiği ifade edildi.

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