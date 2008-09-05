Sasani Medeniyeti günışığında

Bulunan Sasani kentinin, duvarın 2 km kuzeyinde ve yaklaşık 50 hektarlık bir alana kurulmuş olduğu belirtildi. Kazı ekibinin başkanı Hamid Umrani, "Kazı yerinde kömür, çanak-çömlek ve hayvan iskeletlerinin kalıntılarını bulduklarını, bunun kentin bir Demir Çağı yerleşimi üzerine kurulduğunu gösterdiğini" söyledi.



Umrani, "Yapılan jeofizik çalışmalar kentin bir hendekle çevrili olduğunu, birbirine bağlı caddelerden oluştuğunu ve merkezde bir hisar bulunduğunu gösteriyor" dedi. Uzmanlar kentin evlerinin geç Sasani ve erken İslam çağına ait tuğlalardan yapıldığını ve bunların Gorgan Seddi'nde kullanılan tuğlalardan farklı olduğunu belirttiler.



Gorgan Seddi boyunda daha önce yapılan kazılarda bir kale ve kaleye Gorgan ırmağından su getirmek için kullanılan bir kanal ortaya çıkarılmıştı. İran'ın kuzeybatısındaki Gülistan eyaletinde bulunan ve Kızıl Yılan adıyla da bilinen Gorgan Seddi, Çin Seddi'nin kurulmasından bin yıldan fazla bir süre önce Sasaniler döneminde inşa edilmişti.

