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Şartnameye uymadan alınan personel kaymakamı kızdırdı

Öfkelenen kaymakamın kazı evine giderek tepki göstermesinin ardından müze müdürü fenalaştı

14 Temmuz 2017 18:00

Aydın'da Afrodisias Müze Müdürlüğü'nde şartnameye uygun olmayarak istihdam edildiği ileri sürülen personeller, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ile Müze Müdürü Tenzile Uysal arasında gerilime neden oldu. Personel krizinden dolayı kaymakamın, kazı evine giderek tepki gösterdiği müze müdürü fenalaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Afrodisias Müzesi Müdürü Tenzile Uysal’ın daha önce görev yaptığı Gaziantep’te birlikte çalıştığı öğrenilen 5 personeli geçici işçi statüsünde Afrodisias’ta istihdam etmesi Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’yı kızdırdı.

Kaymakamın kendisinin haberi olmadan işçi alınmasına ve ilan şartnamesinde yazan "kazı bölgesine yakın ikamet ediyor olmak" şartına uyulmamasına tepki gösterdiği öğrenildi.

Bunun üzerine Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, Afrodisias’taki kazı evine giderek müdür Uysal’a tepki gösterdi. Devam eden kazılar durdurulurken Kaymakamın tepkisi sonrası Müze Müdürü Uysal fenalaştı. Uysal, sağlık raporu aldı.

Haziran ayı içerisinde İş-kur üzerinden çıkılan Afrodisias Müze Müdürlüğü tarafından Karacasu Barajı Kurtarma kazısında istihdam edilmek üzere 49 personel alınacağı şeklinde duyuru yapılmıştı. Çok sayıda vatandaş bu ilana ilgi gösterirken şartnamede "kazı bölgesine yakın ikamet ediyor olmak" şartı bulunmasına karşılık buna uyulmamasına Karacasuluların tepki gösterdiği ve Kaymakama şikayetlerini ilettikleri öğrenildi.

Kazı alanı ziyareti basına yansımıştı

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, 4 Temmuz'da kazıyı ziyaret ederek, kendisi için özel oluşturulan alanda kazı yapmıştı. Hatta Kaymakam Büyüknalçacı, acemi arkeologlara yapılan bir şakaya maruz kalmış, üzerinde adının yazılı olduğu 2 bin yıllık bir testi bulmuştu. Kaymakam Büyüknalçacı ile müze müdürü arasındaki bu gerilimin öncesindeki bu ziyaret basına da yansımıştı.

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