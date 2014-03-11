Şartlı çifte vatandaşlığa tepki



Hrıstiyan Demokrat İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in önerisi; çifte vatandaşlık için kişinin Almanya'da doğup büyüdüğünü kanıtlaması ve bunun için doğum belgesi, ikametgâh ve okul diplomalarının ibraz edilmesi şartını getiriyor. Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat, İçişleri Bakanı'nın önerisini 'opsiyon yasasının sürdürülmesi' olarak değerlendirdi.

Kolat, gençlerin 18 yaşına geldiğinde Almanya'da doğduklarını ya da okula gittiklerini yine kanıtlamak zorunda olduklarını ve sonuçta yine birtakım işlemlerin sözkonusu olacağını belirtti. 'Opsiyona dahil mi değil mi' kararının tüm bu işlemlerden sonra verileceğini kaydeden Kolat, sürecin sadece bürokratik işlemleri artıracağını savundu.

'Sorun Alman değil Türk vatandaşlığı'

Kolat düzenlemedeki açıklara da dikkat çekerek, 'Almanya’da yetişmiş olma şartını' yanlış bulduğunu ifade etti.

Almanya'da yürürlükteki yasaya göre anne-babası göçmen kökenli olan bir çocuğun, doğumla Alman vatandaşlığını alabildiğini belirten Kolat şu örneği verdi:

"Düşünün, böyle bir aile, Türkiye'ye dönüp 18 yıl sonra Almanya'ya geri geldiğinde, çocuklar okulu Almanya'da bitirmedikleri için opsiyon modeline göre karar vermek zorunda. Ve bu çocuk Alman vatandaşlığını seçmek istediğinde 'hayır sen alamazsın' diyemeyeceklerine göre, hiç Almanca bilmeden biri de Alman vatandaşı olabiliyor. Buradaki tartışma Alman vatandaşlığına geçememek değil, geçerken Türk vatandaşlığını koruyabilmektir."

Almanya’da 2000 yılında yürürlüğe giren opsiyon modeline göre, 1990 yılından sonra doğan göçmen kökenli çocukların, 18 ile 23 yaşları arasında kendi ülke vatandaşlıkları ile Alman vatandaşlığı arasında seçim yapması gerekiyor. Yapmaması durumunda, Alman vatandaşlığını kaybediyor.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Türk kökenli Federal Milletvekili Cemile Giousouf ise partisinin koalisyon sözleşmesinde opsiyon modelinin kaldırılması konusunda Sosyal Demokrat Parti ile uzlaşmasının çok önemli bir adım olduğunu belirtti, bu süreçte yasanın en kısa sürede yürürlüğe girmesinin önem taşıdığını söyledi.

İçişleri Bakanı'nın önerisinin tüm bakanlıklar tarafından değerlendirileceğini söyleyen Giousouf, partisinin Almanya'da doğup büyümüş olan göçmen kökenlilerin çifte vatandaşlık haklarına destek vereceğini, ancak bu şartlardan da taviz vermeyeceğini ifade etti.

'Gençler dilekçe vermeli'

Halihazırda mağdur birçok genç olduğunu belirten Kenan Kolat da yasanın bir an önce çıkması gerektiği görüşüne katılıyor. Alman vatandaşlıklarını kaybetmeleri durumunda, yasanın geriye dönük işlem yapma yetkisi olup olmadığını henüz bilmediklerine dikkat çeken Kolat, gençlere her iki vatandaşlığı da tutmak istediklerine dair gerekli makamlara dilekçe vermeleri tavsiyesinde bulundu.

İçişleri Bakanı'nın getirdiği şartlar, bazı eyaletler tarafından da bürokratik yükü artıracağı endişesiyle eleştiriliyor. Yeşiller ve Sosyal Demokratların yönetimlerinde yer aldığı Baden Württemberg, Rheinland Pfalz ve Schleswig Holstein eyaletleri cuma günü Eyalet Temsilciler Meclisi’ne kendi taslaklarını sunacak. Eyaletlerin hedefi, herkes için koşulsuz çifte vatandaşlık. Kenan Kolat, girişimden memnun ancak tüm Sosyal Demokrat eyaletlerin destek vermemesi nedeniyle, konunun Federal Meclis gündemine taşınamayacağını belirtti.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat, Almanya’da İsrail, Honduras ya da Brezilya gibi onlarca ülke vatandaşının çifte vatandaşlık hakkından yararlanabildiğine dikkat çekerek, mevcut tartışmada daha ziyade Türklere karşı tutumun rol oynadığını savundu.