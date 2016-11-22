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Spor

"Şartları uygun görürse Terim bir hafta sonra göreve başlar"

Mehmet Demirkol, Galatasaray yönetiminin takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediğini söyledi

22 Kasım 2016 17:09

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, son 4 haftada 3 puan toplayan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in göreve getirildiğinde, bir sonraki teknik adamın Fatih Terim olduğuna karar verildiğini ileri sürdü.

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın derbide aldığı kötü sonucun ardından eleştirilen Riekerink ve adı sarı-kırmızılı kulüple anılan Fatih Terim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Demirkol'un açıklamaları: "Bir haftası var. Burada belirleyici olan şu yönetim Fatih Terim'i istiyor. Riekerink'in göreve getirilmesi de bir gün Terim gelir onu bekleyelim atamasıdır.

Riekerink geldiğinde zaten bir sonraki teknik direktörün Terim olduğu kararı verilmişti. Terim kabul ederse. Yani Fatih Terim uygun şartları görürse.

Eğer Fatih Terim şu an da uygun şartları görürse yani maddi manevi bence haftaya başlar. Eğer başlamazsa Fatih Terim uygun şartları görmüyor demektir."

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