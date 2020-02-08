SARS'tan daha hızlı yayılıyor; Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 724 oldu

T24 Dış haberler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e çıktı. Virüs bu hızda ölümlere sebep olmaya devam ederse bir veya iki gün içerisinde SARS'tan daha öldürücü hale gelebilir.

Yeni tip Koronavirüs, SARS'tan daha hızlı bir şekilde yayılıyor. 2002-2003 yıllarında yaşanan salgında SARS, 8. ayında 774 kişi öldürmüştü. Yeni tip virüs ise ilk tanı konulmasından bu yana 2 ayda 724 kişinin ölümüne yol açtı.

Salgının başladığı Vuhan kentini içinde bulunduran Hubei bölgesinde dün 81 kişininin daha yeni tip Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Bloomberg, yoğunluk sebebiyle zor durumda olan Çin sağlık sisteminin gerçek sayıları aktarmakta zorlanıyor olabileceğini, dolayısyla bu verilerin gerçek sayıların altında olabileceğini belirtti.

SARS salgınında da Çin'in gerçek rakamları aktarmadığı ortaya çıkmıştı.

Farklı ülkeler, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için yeni önlemler almaya devam ediyor. Hong Kong, Çin'den gelen tüm yolculara 14 gün karantina uygulama kararını yürürlüğe koyarken, karara uymayanlara 25 bin Hong Kong Doları para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası verecek.