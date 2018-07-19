Sarri kararını verdi; Hazard ve Courtois...

Antonio Conte ile yolları ayıran Chelsea'de yeni teknik patron İtalyan Maurizio Sarri oldu. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın ardından basının karşısına çıkan Chelsea'nin yeni teknik direktörü adı Real Madrid ile anılan takımın yıldızı Eden Hazard ile kaleci Thibaut Courtois'i Chelsea'de tutmak istediğini söyledi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; tecrübeli teknik direktör şu ifadelerini kullandı:

"Eden Hazard üst seviye bir oyuncu, bence Avrupa'nın en iyi iki üç oyuncusundan biri. Elbette onunla haftaiçi ve haftasonu birlikte çalışıp iyi sonuçlar almak isterim. Böylece sezon sonuna dek rekabetçi bir takım olabiliriz. Umarım birlikte çalışıp onun daha da gelişmesine katkı sağlayabilirim. Açıkça belitmek gerekirse bütün iyi oyuncularımızı takımda tutmak istiyorum. Bu bütün menajerlerin isteyeceği şeydir. Ancak önümüzdeki günlerde transfer pazarı nasıl şekillenecek göreceğiz. Ben genel menajerden daha çok sahadaki teknik patronum. Ben transfer piyasası haberlerinden sıkılan az sayıdaki menajerden biriyim, transfer konuşmak istemiyorum, bu beni çok ilgilendirmiyor.

Ben burada kulübün felsefesinde değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Chelsea son yıllarda İngiltere'de ve Avrupa'da önemli kulüplerden biri oldu. Ben sahaya kendi felsefemi yansıtmak arzusundayım. Çıkış noktam şu, futbol bir spor değil, bir oyundur. Ve hepimiz çocukken bu oyunu oynamışızdır, içimizdeki çocuğu doyurmak için bu oyuna ihtiyacımız var. Profesyonel bakış bizi bu oyunda en iyi olmaya yönelterek bir stil yaratmamızı sağlasa da en önemli şey oyundan zevk almaktır. Benim hedefim burada olduğum sürece oynadığımız oyundan zevk almak ve tüm yarışmalarda sonuna dek gidebilmek. Çünkü futbol hem tatmin edici hem de eğlenceli olmalı, işinizi yaparken zevk almanız çok önemlidir."

Sarri, İngiliz basının kendisinin ırkçı ve homofobik olup olmadığı yolundaki sorusuna ise şu cevabı verdi:

"İnsanlar bazı hatalar yapar, ben de genelde kızgınken hata yaparım. Burada söz konusu olan hata aslında bir hata bile değildi. Çünkü konu, bunu haber yaparak yanlış yöne çeken bir gazeteciden kaynaklandı ama yine de bir hata olarak kabul etmem gerek. Ne homofobik ne de ırkçıyım. Ben her şeye çok açık yaklaşan biriyim ve böyle dertlerim yok. Umarım burada çalışırken bunu gösterebilirim"