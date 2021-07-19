Sarri'den Muriqi'e tepki gösteren taraftara: Seni buradan attırırım

Lazio'da geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve taraftarların tepki gösterdiği Vedat Muriqi'e yeni teknik direktör Maurizio Sarri'den destek geldi.

Lazio'nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında taraftara açık gerçekleşen antrenmanda bazı taraftarlar Vedat Muriqi'e sözlü olarak ve el kol hareketleriyle tepki gösterdi.

Lazio Teknik Direktörü Sarri ise hemen Vedat'a tepki gösteren bir taraftarın yanına giderek "Eğer Vedat Muriqi hakkında başka şeyler söylediğini duyarsam seni buradan dışarı attırırım" dedi.