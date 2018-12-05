Sarri Chelsea'yi değiştiriyor: "Yöneticilerle konuştum"

Chelsea menajeri Maurizio Sarri, yönetiminden 30 yaşın üzerindeki oyunculara en fazla 12 aylık kortrat verme politikasını gözden geçirmesini istedi. Zira deneyimli menajer, 32 yaşındaki David Luiz ve Cesc Fabregas ile daha uzun süreli kontrat imzalamak istiyor.

Chelsea yönetimi uzun süredir, 30 yaşını aşmış oyunculara en fazla 12 ay kontrat vermeyi öngören bir politika izliyor. Yönetim bu politikayı, John Terry ve Frank Lampard gibi kulüp efsaneleri için dahi bozmadı. Ancak sezon başında takımın başına geçen Maurizio Sarri, bu politikanın artık değişmesi gerektiği görüşünde.

Kontratlarının son yılını geçiren 32 yaşındaki David Luiz ve Cesc Fabregas ile daha uzun soluklu bir sözleşme imzalamak isteyen Sarri, yönetiminden, katı tutumunu esnetmesini istedi. Hem Luiz hem de Fabregas'ın takım için çok önemli oyuncular olduğunun altını çizen Sarri, "Yöneticilerle geçen ay konuştum. Onlara David Luiz gibi bir savunma oyuncusu ile Fabregas gibi tekniği çok iyi bir orta saha oyuncusu bulmanın zorluğunu anlattım. Umarım yönetim, 30 yaşını aşmış oyunculara sadece 12 ay kontrat verme politikasını gözden geçirir" dedi.

Sarri, forma şansı bulmakta zorlanan Ruben-Loftus Cheek'in, devre arasında başka bir takıma kiralanmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.