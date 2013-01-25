Sarrazin’e 'dışkılı' protesto

Müslümanlara yönelik hakarete varan eleştirileriyle tepki toplayan siyasetçi, sıra dışı bir protestoyla karşı karşıya kaldı.

“Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitabında Türk ve Müslüman göçmenleri aşağılayan ve büyük tepki toplayan Alman siyasetçi Thilo Sarrazin, sürpriz bir protesto gösterisiyle karşı karşıya kaldı.

Aşağı Saksonya eyaletinde uyum konulu bir panele katılan 67 yaşındaki sosyal demokrat politikacı, toplantı başında bir grup tarafından ilginç şekilde protesto edildi. Islıklar eşliğinde "Irkçılık suçtur", "Kapa çeneni ihtiyar" sloganları atan protestocular, beraberinde getirdikleri, içi dışkı dolu poşetleri sahneye attı.

Bazı katılımcılarla göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşanırken, protestocular polis müdahalesiyle salondan çıkarıldı.

Paneli terketmek istedi

Protesto karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sarrazin, göstericilerin salona alınmasına izin veren panel düzenleyicilerine tepki gösterdi. Eylemci grubun salon dışına çıkarılmasına rağmen, birçok izleyici panel boyunca ıslık, protesto alkışı ve sözlü sataşmalarla tepkilerini göstermeye devam etti.

Protestolar sırasında bir ara panelden ayrılmak için hareketlenen ancak daha sonra konuşmasına devam eden Alman siyasetçi, Türklerin ve Müslümanların topluma uyum sağlamadığı tezlerini toplantıda tekrarladı. Daha kontrollü bir göç politikası talep eden Sarrazin, kamusal alanda başörtüsünün yasaklanmasını istedi.

Birçok göçmenin ülkelerindeki yoksulluktan kaçıp, Almanya'da ülkenin sosyal sisteminden yararlandığını öne süren Thilo Sarrazin, "Afrika'nın sorunları Afrika'da, Türk sorunları Türkiye'de çözülmeli" ifadelerini kullandı.

Özkan: Irkçılık yapıyorsunuz

Panelin katılımcılarından olan Aşağı Saksonya eyaleti Sosyal İşler, Kadın, Sağlık ve Uyum Bakanı Aygül Özkan, Sarrazin'in sözlerine tepki gösterdi. Bu görüşlerin "Katıksız bir ırkçılık" örneği olduğunu söyleyen Özkan, "Siz bu şekilde Almanya'nın dünyadaki imajına da zarar veriyorsunuz" şeklinde konuştu.

Alman Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi Thilo Sarrazin, 2010 yılında yazdığı "Almanya Kendini Yok Ediyor" adlı kitapta, Türklerin ve Müslümanların topluma uyum sağlamadıklarını öne sürmüş, eğitim düzeyi düşük göçmenlerin, Almanya'yı olumsuz şekilde etkileyerek aptallaştırdığını iddia etmişti.