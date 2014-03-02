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Dünya
Deutsche Welle

Sarrazin kitabını tanıtamadı

Almanya'da göçmenler ve Müslümanlara yönelik açıklamalarıyla tartışma yaratan Thilo Sarrazin'in yeni kitabının tanıtımı için düzenlenen panel, protestolar nedeniyle bitirilmek zorunda kaldı.

02 Mart 2014 19:11


Federal Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi ve Sosyal Demokrat Parti eski üyesi Thilo Sarrazin'in "Yeni Erdem Terörü-Almanya'daki İfade Hürriyetinin Sınırları" adlı üçüncü kitabının tanıtımı için düzenlenen panel, protesto gösterilerine sahne oldu.

Berlin'de düzenlenen panelde Sarrazin'in, Cicero dergisi temsilcileriyle, kitabı üzerine yapılan eleştirilerle ilgili konuşması planlanıyordu. Polis yetkilileri, en az 25 protestocunun panelin düzenlendiği Berliner Ensemble tiyatrosuna girmesiyle, panelin 40 dakika içinde sonlandırıldığını bildirdi.

Thilo Sarrazin, 2010 yılında yazdığı "Almanya Kendini Yok Ediyor" adlı kitapta, Türklerin ve Müslümanların topluma uyum sağlamadıklarını öne sürmüş, eğitim düzeyi düşük göçmenlerin Almanya'yı olumsuz şekilde etkileyerek aptallaştırdığını iddia etmişti. Sarrazin'in kitabında dile getirdiği görüşlere ilişkin eleştirileri "erdem terörü" olarak tanımlayarak yeni bir kitap kaleme alması tepki çekmişti.

Binanın önünde pazar sabah saatlerinden itibaren 90 kişilik bir grubun toplanarak "Irkçı Sarrazin" sözleriyle, paneli protesto ettikleri belirtiliyor. Cicero dergisi yetkilileri panelin ilk dakikadan itibaren gürültü nedeniyle yapılamadığını, bir grup protestocunun da içeri girmesiyle, panelin sonlandırılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Thilo Sarrazin'in geçen hafta kitabının piyasaya sürüldüğü ilk günde de protestolar düzenlendi. Potsdam'da tanıtımı yapılan kitap için yaklaşık 400 kişi toplanırken, binanın dışında "Irkçılara ortam sağlamayın" sesleri yükselmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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