Sarraj'dan Berlin Konferansı öncesi değerlendirme: İyimserim ancak Hafter barışçıl çözüm bulma amacı gütmüyor

Bugün Berlin'de yapılacak Libya konulu konferans öncesi iyimser bir ruh hali içinde olduğunu söyleyen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayez el Sarraj, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in barışçıl çözüm bulma amacında olmadığını ifade etti.

Başbakan Sarraj, Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke ve 4 çok uluslu örgütün katılımıyla, krizin derinleştiği Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için yapılacak konferans öncesi Bloomberg'e konuştu. Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı bir silahlı grubun beş petrol ihraç limanını kapatmasını Hafter'in askeri başarısızlığının kanıtı olarak niteleyen Sarraj, Hafter'in adını anmadan "Konferansa davet edilen kişi çözüm bulma amacında değil. Ancak her şeye rağmen konferansın sonuçları konusunda iyimserim" dedi.

Sarraj, Türkiye'den askeri yardım istemesinin nedenine ilişkin bir soru karşısında ise Ankara'ya yönelttiği bu talebi Avrupa ve diğer Batılı ülkelerden yardım gelmemesiyle açıkladı.

Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılıyor.