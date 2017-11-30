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Dünya
Deutsche Welle

Sarraf yeniden tanık koltuğunda

ABD'de başlayan davada eski ekonomi bakanı Çağlayan'a rüşvet verdiğini anlatan Sarraf yeniden tanık koltuğunda.

30 Kasım 2017 21:41

ABD'deki görülen davada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağayan'a 45-50 milyon euro rüşvet verdiğini açıklayan Rıza Sarraf, Perşembe günü başlayan duruşmada yeniden tanık koltuğa oturarak bildiklerini anlatmaya başladı.

Sarraf, mahkum üniforması yerine bugünkü duruşmaya takım elbiseyle katılıyor.

Sarraf, Manhattan'da kaldığı cezaevinde tehdit edildiğini açıkladı. Duruşmayı takip eden ABD'li adliye muhabiri Peter Brush, mahkemede yaşananları Twitter hesabından paylaşıyor. Brush, Sarraf'ın "Neden FBI gözetimine alındın?" sorusunu soran savcıya "Güvenlik nedeniyle, cezaevinde aldığım tehditler yüzünden?" diye yanıt verdiğini yazdı.

İran'a yönelik uluslararası ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasıyla Mart 2016'da ABD'de tutuklanan İranlı Türk vatandaşı Rıza Sarraf, suçlarını itiraf ederek savcılık lehine tanıklık olmayı kabul etmişti. İlk kez çarşamba günkü duruşmada tanık koltuğuna oturan Sarraf, İran ambargosunu delmek için Türkiye'deki Halkbank ve dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'la kurdukları düzeni anlatmıştı. Sarraf, Çağlayan'a 45-50 milyon euro civarında rüşvet verdiğini söylemişti.

Sarraf'ın tanık olduğu davada, tutuklu tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla da duruşma salonunda bulunyor. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan hakkında ise aynı dava kapsamında yakalama kararı bulunuyor.

Reuters, HS/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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