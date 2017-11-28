Sarraf gelmiyor, Atilla tek sanık

İran'a yönelik ambargoyu delmek suçlamasıyla ABD'de yargılanan Rıza Sarraf'ın bu hafta hakim karşısına çıkmayacağı açıklandı. New York'taki mahkemenin hakimi Richard Berman yaptığı açıklamada diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tek başına duruşmaya katılacağını belirtti.

Hakim ayrıca jüri adaylarına Atilla'nın davada yargılanan tek sanık olduğunu aktardı. Davada jüri seçiminin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

İki aydır duruşmalara çıkmayan Sarraf'ın işbirliğine giderek iddia makamı olan savcılıkadına tanıklık edeceği, yani itirafçı olacağı iddialarını gündeme getirmişti. Davayı yakından takip eden Türkiye hükümetinin görüşü de bu yönde. Hakimin Sarraf'ın davasının bu hafta görülmeyeceğini resmen açıklaması bu iddiaları güçlendirdi.

Sarraf'ın avukatlarından Benjamin Brafman, müvekkilinin yargılamada yer almamasıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

95 yıl hapis cezası isteniyor

Davada Sarraf ve Atilla dışında sanık konumunda olan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında yakalama kararı bulunuyor. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın da yakalanmaları isteniyor.

Sanıklar ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama ve ABD bankalarını dolandırma gibi suçlamalarla karşı karşıya. Sarraf hakkında 95 yıl hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezası isteniyor. Atilla, 50 yıl hapis cezası ve iki milyon dolar ceza talebiyle yargılanıyor.

Türkiye'de 17 ve 25 Aralık 2013'te düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında bir süre tutuklu kalan Sarraf'ın adı siyasi çevrelerle olan ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti. ABD basını bir süredir Sarraf'ın New York'taki davada itirafçı olduğunu ve Türkiye hükümeti aleyhine tanıklık yapacağını yazıyor.

Ankara ise yargılamanın Türkiye'ye yönelik siyasi bir dava olduğunu ve soruşturmadaki delillerin sahte olduğunu iddia ediyor.

Reuters/AP/GY/HS

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