Sarraf: Egemen Bağış bana yardım etti

İran'a yönelik uluslararası ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasıyla ABD'de açılan davada Rıza Sarraf tanıklık etmeye başladı. New York'taki davanın bugün başlayan duruşmasında İranlı Türk vatandaşı Rıza Sarraf mahkeme salonuna geldi. Sarraf'ın üzerinden mahkum üniforması olduğu belirtildi. Sarraf, davanın tutuklu sanığı eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla aleyhine tanıklık yapıyor.

Sarraf İran'la iş yaptığı için Türkiye'deki Aktif Bank'ta hesap açması reddedilince, devreye eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın girdiğini ve kendisine yardım ettiğini söyledi.

Duruşmayı takip eden ABD'li gazeteci Pete Brush Twitter hesabından Sarraf'ın ifadelerini paylaştı. Brush'un aktardığına göre Sarraf, İran'ın gaz ve petrol satışlarından elde ettiği geliri kullanamadığını söylerken, yaptırım kuralları konusunda en iyi bilgiye sahip kişinin Hakan Atilla olması nedeniyle onu aradığını belirtti.

Hakkında 95 yıl hapis istenen tutuklu durumdaki Sarraf suçlarını kabul ederek savcılıkla anlaşmaya gitmiş ve itirafçı olmayı kabul etmişti.

Türkiye ile İran arasında petrol karşılığı altın ticaretiyle Tahran'a yönelik yaptırımların delindiği öne sürülen iddianamede kamu bankası olan Halkbank'ın kitit rolde olduğu belirtiliyor. Bankanın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla geçen Mart ayında ABD'de tutuklanmıştı. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Savcı salı günkü duruşmada jüri üyelerine Sarraf'ın Türkiye ve İran hükümeti yetkililerinin ABD yasalarını delmek için "petrol karşılığı altın ticareti" adı altında nasıl bir tezgâh kurduklarını anlatacağını aktarmıştı. Savcı ayrıca Sarraf'ın "Türk yetkililere ayakkabı kutularına konulan paralarla nasıl sus payı verildiğinin anlatacağını" kaydetti. Denton, bu tezgahın ortaya çıkmasının Türk ve İranlı bakanlar tarafından engellendiğini belirtti.

İddianamede "Türk bakanlarla birlikte çok sayıda yetkiliye on milyonlarca dolar rüşvet verildiği" öne sürülüyor. Ankara ise yargılamanın Türkiye'ye yönelik siyasi bir dava olduğunu ve soruşturmadaki delillerin sahte olduğunu iddia ediyor.

Türkiye'de 17 ve 25 Aralık 2013'te düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında bir süre tutuklu kalan Sarraf'ın adı siyasi çevrelerle olan ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti.

DW/Reuters/GY/HS

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