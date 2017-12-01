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Deutsche Welle

Sarraf davası İran basını ve sosyal medyasında

Rıza Sarraf davası Türk medyası ve özellikle sosyal medya üzerinde oldukça tartışılıyor. Peki, aslen İran vatandaşı olan Sarraf hakkında İran medyasında neler yazılıyor? Sosyal medyada nasıl yorumlar yapılıyor?

01 Aralık 2017 16:04

Rıza Sarraf, asıl adıyla Reza Zarrab İran ve Türkiye vatandaşı. Rıza Sarraf’ın ortağı olduğu belirtilen İranlı iş adamı Babek Zencani, İran’da 30 Aralık 2013’te gözaltına alınmış ve “yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırmak” suçlamasıyla iki ortağı ile birlikte yargılandığı davada idama mahkûm edilmişti. Sarraf’ın da İranlı yetkililer tarafından yakalanabileceği korkusuyla ABD’ye gittiği iddiaları ortaya atılmıştı. İran'a yönelik uluslararası ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasıyla ABD'de açılan davada itirafçı olan Rıza Sarraf iki gündür tanıklık ediyor. Dava, Türkiye’de sosyal medyanın bir numaralı konusu. Peki, İran medyası ve sosyal medya davayı nasıl görüyor?

İran rejimine yakınlığıyla bilinen Tasnim News, “Türkiye’de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin olarak Amerikalıların uyguladığı stratejide Rıza Sarraf’ın rolü ne olacak?” başlıklı yorumda şu ifadelere yer veriyor:

“Önümüzdeki hafta ve aylarda Amerikan medyasında Türkiye’ye yönelik saldırılar artacağa benziyor. Tıpkı Amerikan basınında yer alan, Erdoğan’ın Fethullah Gülen’in Türkiye’ye kaçırılması için eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile 15 milyon dolar karşılığında anlaşma yaptığı iddiaları gibi. Sarraf davasında Amerikalılar yavaş yavaş yalan haber ve basın yoluyla yapılan saldırılardan, ekonomik saldırılara ve Türkiye’ye ekonomik anlamda nüfuz etmeye geçecektir. Buradaki amaç ise bugünkü hükümetin tekrar seçilmesini zorlaştırmak olacak.”

İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca, Arapça ve Fransızca olmak üzere farklı dillerde haber siteleri olan İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı IRNA’nın Türkçe sayfasında Sarraf hakkında haber girilmediği dikkat çekiyor. Ajansın İngilizce sayfasındaki arama sonucunda ise Sarraf ile girilen tek haberin 12 Eylül 2017 tarihli olduğu dikkat çekiyor. “İran ve Türkiye arasındaki iktisadi ilişkiler uluslararası kanunlara uygundur” başlığını taşıyan haberde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına yer veriliyor. Haberde ABD Başsavcılığı’nın eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’ın da aralarında bulunduğu bazı eski bakanların "Türkiye’de ikamet eden Reza Zarrab" ile birlikte İran’ a uygulanan yaptırımları delmek, ABD ve Türkiye finans ve bankacılık sistemini kötüye kullanmaktan suçlandıkları belirtiliyor.

Daha çok reform kanadına yakınlığıyla bilinen Iran Online adlı internet gazetesinde ise Sarraf'ın İran'daki ilişkilerine odaklı bir haber dikkat çekiyor. Davanın İran için anlamının ele alındığı haber, “Rıza Sarraf, bugün verdiği tanık ifadesinde Ahmedinejad ile olan bağlantılarını açıkladı” başlığını taşıyor.

ABD’de yayın yapan ve İran hükümetine mesafeli olarak nitelendirilebilecek Iran Wire haber sitesi ise Sarraf’ın İranlı hükümet yetkilileri ile ilişkilerini irdeleyen bir haber yayınladı. “Rıza Sarraf hangi İranlı hükümet yetkilileriyle yakın ilişki halindeydi?’ başlığını taşıyan haberde, Sarraf’ın hangi İranlı yetkililerle ilişki içinde olduğu, ekonomi ve siyaset çevrelerinde ne tür bağlantılara sahip olduğu ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.

Sosyal medyada esprili yorumlar

Öte yandan İranlı sosyal medya kullanıcıları da davanın seyrine sessiz kalmıyor. Örneğin bir kullanıcı Twitter hesabında, “Zarrab isimli Türk dizisi şimdi başlıyor: Bu bölümde Erdoğan hakkında daha fazla şey öğreneceğiz” paylaşımını yapmış.

Yine bir İranlı Twitter kullanıcısı, “Zarrab isimli bir İranlı Türk Lirası’nın değer kaybetmesini sağlayabiliyor. Hem de bunun için dava tarihinin ertelenmesi dahi yeterli oluyor. Babek Zencanilerin ve Herevilerin (Zencani’nin ortağı) İranına hoşgeldiniz!” şeklinde bir paylaşımda bulunmuş.

Bir diğer kullanıcı ise bir Türk arkadaşı ile konuşmasından alıntı yapmış: “Türk arkadaşım gülerek bana, ‘Bu kadar pisliğe batmış bu Reza Zarrab’ı neden başımıza bela ettiniz?' dedi. Ben de ona ‘Bizde bundan çok var. Dua et, sadece bir tanesi size gelmiş’ dedim.”

Nalan Sipar / Yalda Zarbakhch

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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