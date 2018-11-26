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Spor

Sarpsborg-Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki rakibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı

26 Kasım 2018 17:27

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele eden Beşiktaş\'ın I Grubu\'ndaki rakibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.
Sarpsborg Stadı\'nda perşembe günü oynanacak ve saat 23.00\'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu\'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner  yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, Alexander Harkam ve Julian Weinberger ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

 

 

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