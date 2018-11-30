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Spor

Sarpsborg - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Norveç'in Sarpsborg takımına konuk olacak

30 Kasım 2018 00:39

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5\'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Norveç\'in Sarpsborg takımına konuk olacak. Sarpsborg Stadyumu\'nda TSİ 23.00\'te başlayacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu\'ndan Harald Lechner düdük çalacak. Lechner\'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:
SARPSBORG: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Muhammed, Mortensen
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek, Larin.

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