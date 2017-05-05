Sarp Sınır Kapısı'dan Türkiye'ye girmek isteyen bir kişinin valizinden insan çıktı!

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yaya olarak giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşının yanında getirdiği büyük boy valizin içinden insan çıktı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre 4 Mayıs Perşembe gece saat 01.50 sıralarında Gürcistan'dan Türkiye'ye yaya olarak giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı'na gelen Gürcistan vatandaşı M.A., pasaport kontrolünden geçtikten sonra gümrük kontrol noktasına geldi.

Şahsın beraberindeki büyük boy valizi çekmekte zorlandığını gören Sarp Gümrük Muhafaza ekipleri ve pasaport polisi, valizi aramaya tabi tuttu.

Valizden genç bir kadın çıktı

Sarp Gümrük Muhafaza ekipleri, valizin açılması ile birlikte yolcunun eşyası yerine genç bir kadın ile karşılaştı.

Şahısları derhal gözaltına alınırken, yapılan kimlik tespiti sonucunda, ülkeye kaçak yollardan giriş yapmaya çalışan ve hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunan kadının Ukrayna vatandaşı A.Z. olduğu belirlendi.

Valizi taşıyan M.A. hakkında Türk Ceza Kanunu'na göre göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işlem başlatılırken, kaçak A.Z.'nin sınır dışı edileceği bildirildi.

Olaya ilişkin incelemenin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü nezdinde devam ettiği kaydedildi.