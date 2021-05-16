T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik TIR kuyruğu: Üç gündür bekleyen var

16 Mayıs 2021 16:25

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Kuyrukların  Gürcistan gümrüğündeki  işlemlerin yavaşlamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Yaşar KoçerOsman AkyürekGürcistanGürcistan sınırSarp Sınır KapısıTürkiye Gürcistan sınırıHarun Kısır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24