-SARP BİR TEPEYE İNŞA ETTİĞİ EVİNE TELEFERİK KURDU RİZE (A.A) - 02.12.2010 - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde yaşayan Ahmet Kesti, evini hem gözden biraz ırak tutmak, hem de manzara ve güneşten daha fazla yararlanmak uğruna sarp bir tepenin üzerine inşa etti. Yoldan 42 metre yukarıda inşa ettiği tek katlı yapının çatısını rüzgardan zarar görmemesi için çelik halatlarla eve, evi de arka taraftaki duvara monte eden kesti, karayolu ile bina arasındaki ulaşım sorununu da kurduğu ilkel bir ''teleferik''le çözdü. Ardeşen'de tekstil işiyle uğraşan Ahmet Kesti, baba ocağı Topluca köyündeki araziye ahşap bir ev inşa etmek istedi. İşi dolayısıyla köye genellikle gece geç saatlerde geldiği için hem köy halkını rahatsız etmemek hem de gözden biraz uzak olmak isteyen Kesti, evi mahallenin dışındaki bir yere inşa etmeyi planladı. Kesti, dağlık arazi yapısının güneşlenmenin önünde oluşturduğu engeli ortadan kaldırmak amacıyla evini, güneşten çok daha fazla yararlanabileceği bin noktaya inşa etmeye karar veren verdi. Evin çok rüzgar alacağını, kara yoluna uzaklığı nedeniyle de ulaşımının güç olacağını söyleyen köylülerin eleştirine rağmen inşaata başlayan Kesti, ahşap evi 6 ayda ayda tamamladı. Karadeniz manzaralı sarp bir tepenin üzerindeki ev, ayrıca Fırtına Vadisi ile Ardeşen ve Pazar ilçelerini gören bir noktaya inşa edildi. Ahmet Kesti, evi, rüzgardan zarar görmemesi için temeldeki kayalara çaktığı kazıklar üzerine oturtarak, çatıyı da uçmaması için çelik halatlarla eve, evi de profil demirlerle arka tarafta inşa ettiği duvara monte etti. -ISINMA VE SICAK SU SORUNUNU DA ÇÖZDÜ- Giriş katında 4 odası, çatı katında ise salonu bulunan evin ısınma sorununu da düşünen Kesti, binanın giriş katına kurduğu soba ile üst kattaki salonu da ısıtabilmek için sobanın üzerine denk gelen bölüme yarım metre çapında bir delik açtı. Kesti, çocuklar düşmesin diye deliğin üzerini de üzerinde küçük delikler bulunan bir metalle kapattı. Sobaya su kazanı da monte eden Kesti, kazanı su tesisatına bağladı. Böylece soba yandığı sürece tesisatın ulaştığı banyo ve lavabolarda sıcak su kullanma imkanı sundu. Soba borusuyla küçük bir motoru irtibatlandıran Kesti, böylece motoru kullanarak sobayı çok daha kolay tutuşturma imkanı bulurken, dumanın odaya dolmasını da engellemiş oldu. -RAYLI ''TELEFERİK''LE ULAŞIM- Ahmet Kesti, özellikle yaşlı ve çocukların kara yolu ile ev arasındaki 42 metrelik patika yolu çıkmakta zorlanması üzerine, demir borular kullanarak raylı bir sistem kurdu. Üzerine motor yardımıyla hareket edebilen ilkel bir ''teleferik'' yerleştiren Kesti, sisteminin yağmur ve kardan etkilenmemesi için alüminyum saçlar kullanarak önlem aldı. Sarp arazide düşme ve yuvarlanma riskini ortadan kaldırmak amacıyla rayların kenarına demir korkuluk yapan Ahmet Kesti, böylece kara yolu ile ev arasındaki ulaşım sorununu da motor yardımıyla çalışan ilkel teleferikle çözdü. -''HEM GÜNEŞİN HEM DE MANZARANIN TADINI ÇIKARIYORUM''- Ahmet Kesti, yaptığı açıklamada, evi, güneşten daha fazla yararlanmak, manzaranın ''tadına'' varmak ve biraz olsun gözden ırak olmak düşüncesiyle tepenin üzerine inşa ettiğini söyledi. İşi gereği köye genellikle geç saatlerde geldiğini ifade eden keşti, şunları kaydetti: ''Sessiz bir ortamda aracın çıkardığı gürültü zaman zaman insanları rahatsız edebiliyor. Hem böyle bir rahatsızlığa neden olmamak hem de biraz olsun gözden ırak olmak düşüncesiyle bu tepeyi seçtim. Kara yolundan uzakta ve rüzgar alan bir yerde olduğu için çok eleştiri aldım, ancak hiçbirine kulak asmadım. Evi yol kenarına inşa etmiş olsaydım engebeli arazi yapısı nedeniyle çok az güneş alacaktı. Şimdi hem güneşin hem de manzaranın tadını çıkarıyorum. Bulunduğumuz yer tepe üzeri olduğu için her yönden şiddetli rüzgar esebiliyor ancak her türlü tedbiri aldım, evi buna göre inşa ettim. Çok uğraştım, ama sonuç güzel oldu. Kimse bu kadarını tahmin etmiyordu. Sadece manzarayı izlemek bile bana yetiyor.'' Kesti, evin 70 bin, teleferik sisteminin ise 7 bin liraya mal olduğunu belirterek, ileride raylı sistemin yerine asansör yaptırmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.