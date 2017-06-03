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Sarp Apak evlendi

Çifti birçok ünlü isim de yalnız bırakmadı

03 Haziran 2017 10:55

Uzun süredir birlikte olan Sarp Apak ile Bengisu Uzunöz, önceki gün İspanya’nın Barcelona şehrinde evlendi. Çifti birçok ünlü isim de yalnız bırakmadı.

Bir süre önce Barcelona’da evleneceklerini açıklayan çift, önceki gün hayatlarını birleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bülent Emrah Parlak, Erdem Baş, Gupse Özay, Haki Biçici, Derya Karadaş, Aylin Kontente, Öner Erkan ve Onur Bulduk gibi birçok ünlü isim de çiftin bu özel gününde yanındaydı. Nikah törenine katılan davetliler, bu özel anlardan fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaştı.

 

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