Saros’ta 3 günde 10 ceset bulundu

Saros Körfezi’nde 3 günde toplam 10 ceset karaya vurdu. Cesetlerin Yunanistan’a geçmek isteyen kaçaklara ait olduğu sanılıyor.



Gelibolu’nun Güneyli, Koruköy, Kavak ve Evreşe sahil şeridinde ilk olarak 5 Ekim’de kıyıya vurmuş 4 ceset balıkçılar tarafından bulundu. Cesetlerin Enez’den denize açılıp Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçaklara ait olabileceğini düşünen jandarma kıyıda, sahil güvenlik ekipleri de denizde arama çalışmalarını yürüttü. Aynı gün Koruköy sahilinde kıyıya yakın noktada 3 ceset daha bulundu. Sahil güvenlik ekipleri önceki gün bölgede 3 ceset daha buldu. Böylece ceset sayısı 10’a ulaştı.



Çanakkale Valisi Orhan Kırlı, “Cesetlerin, yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen göçmenlere ait olduğunu düşünüyorum. Aralarında bir kadın ve bir çocuk bulunan 10 cesetten birinin Türk olduğu belirlendi. Bu kişinin de kaçakları taşıyan teknenin kaptanı olabileceği tahmin ediliyor” dedi.

