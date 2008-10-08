T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Saros’ta 3 günde 10 ceset bulundu

Saros Körfezi’nde 3 günde toplam 10 ceset karaya vurdu. Cesetlerin Yunanistan’a geçmek isteyen kaçaklara ait olduğu sanılırken ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

08 Ekim 2008 03:00

Saros Körfezi’nde 3 günde toplam 10 ceset karaya vurdu. Cesetlerin Yunanistan’a geçmek isteyen kaçaklara ait olduğu sanılıyor.

Gelibolu’nun Güneyli, Koruköy, Kavak ve Evreşe sahil şeridinde ilk olarak 5 Ekim’de kıyıya vurmuş 4 ceset balıkçılar tarafından bulundu. Cesetlerin Enez’den denize açılıp Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçaklara ait olabileceğini düşünen jandarma kıyıda, sahil güvenlik ekipleri de denizde arama çalışmalarını yürüttü. Aynı gün Koruköy sahilinde kıyıya yakın noktada 3 ceset daha bulundu. Sahil güvenlik ekipleri önceki gün bölgede 3 ceset daha buldu. Böylece ceset sayısı 10’a ulaştı.

Çanakkale Valisi Orhan Kırlı, “Cesetlerin, yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen göçmenlere ait olduğunu düşünüyorum. Aralarında bir kadın ve bir çocuk bulunan 10 cesetten birinin Türk olduğu belirlendi. Bu kişinin de kaçakları taşıyan teknenin kaptanı olabileceği tahmin ediliyor” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24