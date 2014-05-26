'Saros Körfezi'nde deprem riski atlatıldı, enerji birikimi Ganos dağı fayı üzerinde'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Perinçek, cumartesi günü meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremle birlikte, Saros Körfezi'nde tehlikenin atlatıldığını, gözlerin uzun süredir enerji boşalması olmayan Ganos Dağı fayına çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nden Burak Gezen ve Ersan Küçükkuru’nun haberine göre, artçıların 10 gün daha sürmeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Doğan Perinçek, "Şu anda deprem aktivitesinin yoğunlaştığı alan 205 kilometre. Bu alanda birbirini tetikleyen 3 fay var. Gökçeada-Semadirek arasında 6.5'lik depremle kırılan fay doğu ve batıya doğru tetiklendi. Bu deprem aktivitesi 411 artçı yarattı. Saros depremi ile ilgili olarak tehlikeyi atlattık. Ancak 205 kilometrelik zon içinde 4 ile 5 büyüklüğünde deprem yaşarsak bu bizim için büyük sürpriz olmaz. Ben genelde büyük tehlikenin geçtiğini düşünüyorum. Halkımızın telaşlanmasına gerek yok. Sadece çatlak binalara girmesinler. Yetkililerin uyarılarına göre hareket etsinler" dedi.

11 Mayıs'ta öncüleri oldu

Bölgedeki depremleri 2 yıldır izleyen ve birçok analiz yapan Prof. Dr. Doğan Perinçek, 11 Mayıs'ta bazı depremlerin dikkatini çektiğini söyledi. Bu depremlerin diğerlerine göre belli bir hat boyunca yoğunlaşmış 3'ten büyük depremler olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Perinçek, "Şimdi son 2 yıldır depremleri sürekli izliyorum. 11 Mayıs'ta dikkatimi çeken depremler oldu. Bunlar diğer depremlere göre hem belli bir hat boyunca yoğunlaşmış, hem de 3'ten büyük idi. Bu nedenle endişelerimi dile getirdim. Şu anda bakıyorum beni endişelendiren o 4 deprem bu yaşadığımız 6.5'lik depremin öncüleriydi" diye konuştu.

Son 1 ay içinde Marmara Denizi'nde 25, Saros Körfezi ve Kuzey Ege Denizi'nde ise 30 deprem meydana geldiğini ancak, Ganos Dağı fayında sadece 2 deprem meydana geldiğini anlatan Prof.Dr. Perinçek, "Yani Ganos fayında enerji boşalması olmuyor. Enerji birikimi var Ganos fayı üzerinde. Saros Körfezi'ndeki enerji boşalmasından sonra yeni büyük bir depremin Ganos fayı üzerindeki bir alanda, Şarköy civarında olacağını düşünüyorum. Zaten büyük Şarköy depremi de 1912 yılında oldu. Üzerinden 100 yıl geçti ve bu fayın 100 yılda bir yeni deprem yaratacağını her bilimci söylüyor" diye konuştu. Depremlerin çabuk unutulduğunu belirten Prof.Dr. Perinçek, "Maalesef biz depremi olduğunda hatırlıyoruz. Yaşadığımız binaların ne kadar güçlü olduğunu araştırmalıyız ve gerekli tedbirleri almalıyız" dedi.