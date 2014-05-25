Kandilli: Saros Körfezi'nde 4.8 ve 4.5'lik iki deprem

Gökçeada’nın batısında dün meydana gelen 6.5’lik depremin ardından Ege Denizi'nde, Saros Körfezi'nde 9 dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, bugün de saat 14:38'te merkez üssü Saros Körfezi olan, önce 5.1 olarak açıklanan daha sonra 4.8 olarak düzeltilen bir deprem meydana geldi. AFAD da depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Saat 14.47'de ise bu kez 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 4.8'lik ilk depremin ardından 2.5, 1.8, 2.9, 2.3 şiddetinde pek çok sarsıntı ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada bugün saat 14:38'de Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyünün 21 kilometre kuzeybatısında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Yerin 12.0 Km derinliğinde meydana gelen deprem Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul’dan da hissedildi.