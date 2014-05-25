T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kandilli: Saros Körfezi'nde 4.8 ve 4.5'lik iki deprem

Ege'de dün meydana gelen 6.5'lık sarsıntının ardından bugün de Saros Körfezi açıklarında 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

25 Mayıs 2014 17:56

Gökçeada’nın batısında dün meydana gelen 6.5’lik depremin ardından Ege Denizi'nde, Saros Körfezi'nde 9 dakika arayla 4,8  ve 4,5 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, bugün de saat 14:38'te merkez üssü Saros Körfezi olan, önce 5.1 olarak açıklanan  daha sonra 4.8 olarak düzeltilen bir deprem meydana geldi. AFAD da  depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Saat 14.47'de ise bu kez 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.  4.8'lik ilk depremin ardından 2.5, 1.8, 2.9, 2.3 şiddetinde pek çok sarsıntı ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada bugün saat 14:38'de Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyünün 21 kilometre kuzeybatısında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Yerin 12.0 Km derinliğinde meydana gelen deprem Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul’dan da hissedildi.

 

ETİKETLER

depremegesaros körfeziistanbulmarmaraçanakkalegökçeadaedirnekeşanhaber

İlgili Haberler

Ege Denizi'nde deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 12.25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

CNN Türk spikeri depreme canlı yayında yakalandı

Depreme canlı yayında yakalanan CNN Türk spikeri Büşra Sanay, programı kesmeden haberi sunmaya devam etti

AFAD: Deprem 40 saniye sürdü, 1’i ağır 266 yaralı

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, Ege ve Marmara'yı etkileyen depremde panik nedeniyle 1’i ağır 266 kişinin yaralandığını kaydetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24