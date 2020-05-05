Saros Körfezi’ne yapılacak 270 metre uzunluğundaki iskele için süreç yeniden başlatıldı

Türkiye Koronavirüs'le mücadele ederken Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ), Edirne’nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi’ne doğalgaz taşıyacak gemiler için yaklaşık 270 metre uzunluğunda bir iskele ve dolgu platformu projesine ilişkin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının yarın yapılacağı duyuruldu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge sakinlerinin itirazlarına rağmen proje hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı vermişti. Kararın iptali istemiyle 2019 yılında dava açılmış, dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, proje alanında olumsuz etkilenecek birçok bölgenin bulunduğu ve limanın yapılması halinde telafisi mümkün olmayacak zararlar göreceği belirtilmişti. Mahkeme de “ÇED Olumlu” kararını iptal etmişti. Tüm bu sürece karşın projeye ilişkin süreç yeniden başladı. Bakanlık projeye ilişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısının yarın Ankara’da yapılacağını duyurdu.

‘PANDEMİDEN HABERLERİ YOK MU?’

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve Saros Gönüllüleri Dayanışması Sözcüsü Mürşide Ertürk Çoban, “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009/7 genelgesine göre yarın İDK toplantı kararı alan sayın bakanlık yetkilileri bu ülkede yaşamıyor mu? Dünya insanlığının ne ile uğraştığından haberleri yok mu? Neden Danıştay kararı beklenmeden mevcut mahkeme kararı ile hiç ilgisi olmayan, raflarda tozlanmış olan bu genelge dayanak yapılarak yangından mal kaçırırcasına yasanın arkasından dolaşılıyor. Büyükşehirler arası ulaşım yasağı var, İDK’ye katılmak isteyecek davacılar arasında sokağa çıkma kısıtlısı olanlar var. Bu adalet mi” ifadelerini kullandı.