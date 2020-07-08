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Saros Körfezi'ndeki kalabalık bölgelerde maske zorunluluğu

08 Temmuz 2020 13:08

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Yayla köyü sahillerindeki kalabalık bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

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