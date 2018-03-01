Saros Körfezi ile ilgili sevindiren karar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AÇILAN kalker ve taş ocakları nedeniyle yeşil örtüsü tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Saros Körfezi ile ilgili mahkemeden sevindiren karar geldi. Bölge sakinleri ve çevrecilerin açtığı davada, mahkeme, \'ÇED gereklidir\' kararı verdi. Saros Körfezi kıyıları verilen kararla, katledilmekten kurtarılırken, çevreciler ocakların bulunduğu yerlerin yeniden yeşillendirilmesini istedi. Çevrecilerin avukatı Bülent Kaçar, \"Ocakların faaliyetleri derhal durdurulmalı. Ocak sahipleri de tahrip ettikleri alanları hemen yeşillendirmeli ve eski görünümüne kavuşturmalı\" dedi.

Keşan\'a bağlı Mecidiye köyünün Saros Körfezi kıyısındaki ormanlık alan, 2006 yılında Kütür ve Turizm Bakanlığı tarafından \'Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi\', 2010 yılında ise \'Saros Körfezi Özel Koruma Bölgesi\' ilan edildi. Türkiye ve dünyadan dalış yapmak için grupların da akın ettiği Saros Körfezi\'nde, tüm bunlara rağmen denize yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan ormanlık alanlarda taş ve kalker ocakları art arda açılmaya başlandı. Saros\'un yeşil kıyıları, ormanlık alanları tahrip edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen mart ayı başında bölgedeki kalker ocakları için, \'ÇED raporu gerekli değildir\' kararı verdi.

Karar üzerine Saros Körfezi Mecidiye Turizm ve Çevre Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, avukat Bülent Kaçar aracılığıyla Edirne İdare Mahkemesi\'ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvurdu. Mahkeme, \'ÇED raporu gerektiği\' yönünde karar verdi.

\'TERK EDİLİP, REHABİLİTE EDİLEN OCAĞA RASTLAMADIM\'

Saros Körfezi Mecidiye Beldesi Turizm Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Geliştirme Derneği avukatı Bülent Kaçar, mahkemenin kararını ardından bölgedeki kalker ve taş ocaklarının derhal faaliyetlerini durdurması için Edirne Valiliği\'ne başvurdu. Saros Körfezi\'ndeki doğaya işkencenin durdurulmasını isteyen Kaçar, şöyle dedi:

\"Gerek Saros\'da gerek Istranca ve Trakya\'nın diğer yerlerinde bugüne kadar terk edildikten sonra rehabilite edilen taş ocağına rastlamadım. Normalde çevre ve maden mevzuatına göre taş ve kalker ocakları veya herhangi bir maden ocağı, kömür ocağı işletmesi sona erdikten sonra tahrip edilen alanların eski haline döndürülmesi, gerekli ağaçlandırılıp rehabilitesi yapılması gerekiyor. Ancak bugüne kadar Türkiye\'de dahil bunun olumlu örneklerini görmüş değiliz. Bu tür taş ve maden ocakları terk edilip gidiliyor ve o bölgeler tozuşmaya, su biriktirmeye devam ediyor. Dolayısıyla tozlar ağır metaller çevreye tarım alanlarına yayılarak sağlığa ve bölgeye zarar vermeye devam ediyor. Biz bu konuda Edirne Valiliği\'nin veya diğer bakanlıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere yasadan mevzuattan kaynaklı rehabilitasyon denetimi, ocakların eski haline getirilebilmesi için etkin denetimi yapmasını bekliyoruz. Çünkü bu işletmelere karşı devlet gücünü göstermek, eğer yasal mevzuat gereği ağaçlandırma eski haline getirme yapılmıyorsa, her tür yaptırımı uygulamak zorunda. Çünkü Anayasa ve çevre yasasının emrettiği hükümler bunu gerektiriyor.\"

Mahkemenin verdiği kararın Saros ve Trakya\'da kalker ocağı açılamayacağını bir kez daha gösterdiğini belirten Kaçar, şunları söyledi:

\"Biz Saros\'ta, Istrancalar\'da, Trakya\'da kalker ve taş ocakları zulmünün ve işkencenin bitmesini istiyoruz. Trakya çok özel ekolojik değerlere sahip. Trakya\'ya baktığımızda 3 tarafı denizlerle ve ormanlarla kaplı. 3 ayrı dağı ve inanılmaz verimli tarım alanlarına sahip bir bölge. Bu çerçevede baktığımızda yerin üstü, yerin altından çok daha değerlidir. Çünkü bu yerin altındakilere, biz Istranca, Koru Dağları\'nı, Ganos\'u, Soros\'u, Uçmakdere\'yi, Dubnisa Mağarası\'nı İğneada\'yı değişemeyiz, değiştiremeyiz. Biz burada yüz yıllarca oluşmuş toprak varlığından bahsediyoruz. Toprak ve su hayatın olmazsa olmazları ama maden öyle değil. Şu an her madencilik faaliyeti ağır metallerin yeryüzüne o verimli alanlara, içme sularına, tarıma doğaya saçılması demektir. Eğer siz bu madenciliği Türkiye\'de, adam akıllı mevzuata, çevre korumacılığa, canlı sağlığa uygun yapamıyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu beraberinde kanseri ve ölümü getiriyor. Dolayısıyla sağlık etki değerlendirmesi yapmadan, çevresel etki değerlendirmesi yapmadan, hiçbir politika hiçbir karar verilmemelidir. Bugün gelinen noktada doğayı korumak, yaşamı korumaktır. Bugünkü yapılan her yıkıcı faaliyet içme sularımızı, tarım alanlarımız, ormanlarımızı yani hayatımızı köreltmekte yok etmektedir. Biz bu çerçevede Trakya Platformu olarak bugüne kadar bilimsel hukuksal itirazlarımızı Trakya\'da yaşamak adına yaptık. Ve bu çerçevede de her türlü yıkıcı, ekolojik yıkım getiren, politika karar proje işletmenin takipçisi olacağız.\"



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