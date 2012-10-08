Sarmusak: Askerlerle benim adıma ortak hesabımız vardı, borsa da oynadık

- Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesindeki 28 Şubat-27 Nisan Alt Komisyonu, Batı Çalışma Grubu (BÇG) belgelerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Emniyet istihbarata sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden 'Köstebek' davasının kritik ismi eski onbaşı Kadir Sarmusak’ı dinledi. Sarmusak komisyonda "28 Şubat’ı yapan, Batı Çalışma Grubunu kuran, Kocatepe muhribini batıran da Güven Erkaya'dır" iddiasında bulundu. Sarmusak, komutanları adına borsa oynayarak bundan para kazandığını söyledi. Komisyon bunun üzerine hesapların araştırılmasına karar verdi.

Sarmusak, “Henüz bir dava açılmadı ancak 28 Şubat sürecinde en çok mağdur olan kişi benim. Hakkında sahte belge düzenlenen kişi benim. Ben yargılandığım davada, beni mahkum ettirmek için Çevik Bir’in hakim albay ile birlikte sahte belge düzenlediğini ispatlamış bir kişiyim. Bu soruşturmanın ortaya çıkışı aslında o davayla ilgilidir. Savcılık bizden ne talep edecek ne olacak biz de bekliyoruz. Yani her an çağrı gelebilir bize. Çağrı gelmezse de bir dava açıldığında gidip müdahil olacağım” dedi.

Komisyona yaklaşık 3 .5 saat bilgi veren Sarmusak'ın komisyona anlattıkları milletvekillerinin "Söylediklerini yüzde 10’u doğru çıksa felaket olur" değerlendirmelerine neden oldu.

'Komutanlarım adına borsa oynadım'

Askerlerle borsa işini de anlatan Sarmusak, “Mesut Yılmaz’ın karısının yeğeni benim asker arkadaşımdı. Onun vasıtasıyla bürokratlarla ilişki kurdum. Bunlardan aldığım bilgilerle komutanlarım adına borsa oynadım. Para kazandık. Örneğin Aksigorta hissesine oynadım. Yüzde 25 kazandık” dedi. Bu iddialar üzerine komisyon, “ Kim bu yüksek bürokratlar, komutanlar” diye sordu. Sarmusak, “Bazı albay astsubay rütbesindeki kişilerin ismini söyledi.Bunun üzerine komisyon isimlerini verdiği askerler ile Sarmusak’ın ortak hesabının araştırılması kararına vardı.

Ergenekon’un esas kökeni 28 Şubat’tır ‘

“Şu anda konuşulanlar gerçeklerin yüzde 10’unu içeriyor. Esas gerçekler ortaya çıktığında bu ciddi sansasyonel etki yapar. Bugün Ergenekon adı altında servis edilen tüm çalışmanın esas kökeni 28 Şubat’tır. Bundan önceki yapılan tüm müdahaleler yapılanlar yanlıştır. Şu anda merkeze gidiyorlar. Eğer 28 Şubat’a dokunamazsanız Ergenekon’u ortaya çıkartamazsınız. Çünkü Ergenekon mantığı 28 Şubat’ta şekillendi.”

‘Her şeyi iki albay planladı’

“Yakalama kararı çıkarılan Albay E.Ş. esas operasyonun merkezidir. Yakalanmadı o, yurt dışına çıkmış olabilir. Esas bomba Binbaşı M.A. yakalandığı zaman ortaya çıkacak. Şimdi neden yakalama kararlarında o yok bilmiyorum. Bu işi iki binbaşı planladı: M.A. ile L.E... Zaten L. E. Ergenekon’dan içeride. Albay M.A.’nın ismi de çok temiz değil. O daha önce çok büyük bir kantin soygunu yaptı.”

‘Aczmendilerin çoğu askerdi’

“Şu anda aysbergingörünen yüzünü açıyorlar. Soruşturma ilerledikçe hepsinin hakkında yakalama kararı çıkartılacağına ben eminim. Eğer konuşursak çok şeyin aydınlığa çıkacağına eminim. Ben bu zamana kadar hiç konuşmadım. 15 yıl geçti! Siz askeri sorgunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? 11 günüm kayıp benim. Nerede olduğum belli değil. Hiçbir kaydım tutulmadı. Beni öldürmeyi de düşündüler. Ama adamlar o kadar emin şekilde pazarlık ettik ki, eğer ben ölseydim bugün saklı kaldı dediğiniz birçok şey piyasada olacaktı. Aczmendilerin durumu neden sorgulanmıyor. O dönem Aczmendilerin yüzde 40’ı asker kökenliydi. Bunlar fotoğraflarla tespit edilmişti. O başörtü eyleminde halkı galeyana getirmek isteyenlerin 20’sinin rütbeli asker olduğu tespit edildi”.

‘Vatana olan son görevimi de yaptığımı düşünüyorum’

Sarmusak, toplantının ardından gazetecilerin, “ 'Süre sizin için yeterli oldu mu- Savcılıktaki ifadeniz uzun sürmüştü'' yönündeki sorusuna, “ Gerekli cevapları aldılarsa yeterlidir. Savcılıktaki ifadeyi isteyecekler herhalde. Savcılıktaki konularla ilgili hiçbir şey konuşmadık” diye yanıt verdi. Sarmusak şunları söyledi: Mahkemem bittiği gün bütün basın mensuplarına 'Türkiye'de her şey değişiyor. Artık bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştim. 15 yıl geçti, hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ve artık 'askeri sır' diye bir şey de kalmadı. Bugün geldiğimiz nokta, bizim için iyi bir noktadır. Ben de üstüme düşen görevi, bana ne verildiyse onu yapmaya çalıştım, onların talep etiği doğrultuda. Vatana olan son görevimi de yaptığımı düşünüyorum”.

Güven Erkaya’nın tecrübesizliğinden Kocatepe vuruldu

Sarmusak’ın sözleri ve değerlendirmeleri milletvekillerinin ‘teyite ihtiyacı olan bilgiler” değerlendirmesine neden oldu. Sarmusak komisyonda, “ 28 Şubat’ı yapan da, Batı Çalışma Grubunu kuran da, Kocatepe muhribini batıran da Güven Erkaya’dır” iddiasında bulundu.Subayların fişlenmesi, milletvekillerinin eğilimlerine ilişkin fişlemede de Erkaya’nın yaptığını iddialarını söyledi.

Kocatepe muhribinin vurulma nedeninin Güven Erkaya’nın tecrübesizliğinden kaynaklandığını iddia etti. Erkaya’nın gemilere ilişkin tecrübesi olmadığını ancak Bülent Ecevit’in tavsiyesi ile göreve getirildiğini öne sürdü. “Ecevit nereye giderse oraya götürüyordu” dedi.

10-11 subayın kafasına boş çuval geçirildi

Erkaya hakkında işkence iddialarını aktardı, “ Ben de işkence gördüm. İşkencelere tanık olduk. Kütüphanenin yanındaki boş odada 10- 11 subayın kafasına çuval geçirildi. Zorla ifade verdirdiler. Birinin kulağına şak diye vurulduğunu duydum. İşkenceye çekilen subayları nizamiyeden ben alıp götürüyordum.

Demirel beni ihbar etti

HanifiAvcı’nın kendisine destek olduğunu anlatan Sarmusak, gazeteci Fehmi Koru ile üç kez görüşmek istediğini ama görüşemediğini söyledi. “ Emniyet istihbarat beni dinlemedi” diyen Sarmusak, Demirel’e ilişkin iddialarını tekrarladı ve “ Beni Süleyman Demirel ihbar etti” dedi. Sarmusak, komisyon öncesi bir çok gazeteye çeşitli tarihlerde demeçlerde, “ TSK kuvvetleri içinde faaliyet gösterdiğimi ihbar edip, beni yakalatan, onca çileyi çekmeme, 4 ay hapis yatmama, onca işkence görmeme asıl sebep kişi Demirel’dir” demişti.

Komutanlarım adına borsa oynadı

Sarmusak, çevresindeki komutanlarla borsa işlerini, “ Mesut Yılmaz’ın karısının yeğeni benim asker arkadaşımdı. Onun vasıtasıyla bürokratlarla ilişki kurdum. Bunlardan aldığım bilgilerle komutanlarım adına borsa oynadım. Para kazandık. Örneğin Aksigorta hissesine oynadım. Yüzde 25 kazandık” diye anlattı. Bu iddialar üzerine komisyon, “ Kim bu yüksek bürokratlar, komutanlar” diye sordu. Sarmusak, “Bazı albay astsubay rütbesindeki kişilerin ismini söyledi.Bunun üzerine komisyon isimlerini verdiği askerler ile Sarmusak’ın ortak hesabının araştırılması kararına vardı.