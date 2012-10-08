Darbe komisyonu köstebek davasının kritik ismi Kadir Sarmusak'ı dinliyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Batı Çalışma Grubu (BÇG) belgelerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Emniyet istihbarata sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan 'Köstebek davası'nın kritik ismi eski onbaşı Kadir Sarmusak’ı dinliyor. Sarmusak’ın talebi üzerine komisyon gizlilik kararı aldı. Basına kapatıldı. Nimet Baş, toplantının basına kapalı yapılacağını söyledi. Basın mensupları komisyondan çıktı.

Komisyondan alınan bilgiye göre, dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'nun çektirdiği anonsta, "Köpeğim kayboldu. Sizden daha değerli olan köpeğimi bulun. Yoksa sizi oyarım" dediği öğrenildi.

Köstebek davasından beraat

Kamuoyunda Köstebek davası olarak adlandırılan darbe öncesi hazırlık içerikli Batı Çalışma Grubu belgelerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'ne sızdırdığı gerekçesi ile hakkında açılan davada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından suçsuz bulunarak beraat etti.

Bu dava esnasında kendisine işkence yapıldığını ve tüm suçları kabul etmesi karşılığında pazarlıkla kendisine verilecek cezanın belirlendiğini, sürgüne gittiği birlikte verilen disiplin cezasının uygulanmadığını belirtti. Yine vatan hainliği, gizli ve gizlilik dereceli belgeleri çalmak ve rütbe tenzili talebi ile yargılanmış olduğu mahkemede Dönemin Genel Kurmay 2. başkanı Çevik Bir ve mahkemede görevli savcı albay tarafından kendisinin suçlu olduğunu ispatlayabilmek maksadıyla sahte belge düzenlendiğini ispat etti.

Sarmusak, birkaç ay önce verdiği demeçte, Ergenekon mantığının 28 Şubat ile şekillendiğini söyleyerek, “Şu anda konuşulanlar gerçeklerin yüzde 10'unu içeriyor.Esas gerçekler ortaya çıktığında bu ciddi sansasyonel etki yapar. Bugün Ergenekon adı altında servis edilen tüm çalışmanın esas kökeni 28 Şubat'tır. Bundan önceki yapılan tüm müdahaleler, yapılanlar yanlıştır. Şu anda merkeze gidiyorlar. Eğer 28 Şubat'a dokunamazsanız Ergenekon'u ortaya çıkartamazsınız. Çünkü Ergenekon mantığı 28 Şubat'ta şekillendi” demişti.

Komisyon öğleden sonra da, Refik Baydur, Rıdvan Akar ve Hasan Cemal’i dinleyecek.