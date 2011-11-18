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Sağlık

Sarmısağın azı mucize çoğu zehir

ABD'deki Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma sarımsağın içindeki bir maddenin kalbi koruduğunu ortaya çıkardı.

18 Kasım 2011 02:00

 
T24 - ABD'deki Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma sarımsağın içindeki bir maddenin kalbi koruduğunu ortaya çıkardı.

Hürriyet gazetesinin Daily Mail'de yer alan habere göre, fareler üzerinde yapılan araştırmalarda sarımsağın kök dişindeki bir madde kalp krizini ve kalp krizinin yol açtığı yıkımı önlemeye yardımcı olduğu görüldü. Ancak sarımsağın içindeki bu maddenin aynı zamanda yüksek dozda çok etkili bir zehir de olduğu ancak ufak dozlarda çok faydalı olabileceği de belirtildi.


Emory Üniversitesi'nden David Lefer şimdi bu maddeyi oral yolla alınan ilaçlarda kullanmak için çalıştıklarını belirtti. Araştırma sırasında farlerin koroner arterleri 45 dakika boyunca tıkandı ve bir kalp krizi yaratıldı. Bu kriz yaratılmadan hemen önce de sarımsağın içindeki madde enjekte edildi.


Daha önce yapılan bir araştırmada aynı maddenin kalp büyümesini de önlediği görülmüştü.





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