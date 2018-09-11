T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarmaşıkla sallanırken dereye düştü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sarmaşığa tutunarak sallanan Nihat Sevim, sarmaşığın kopması sonucu dere yatağına düşerek ıslandı

11 Eylül 2018 17:28

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, sarmaşığa tutunarak sallanan Nihat Sevim, sarmaşığın kopması sonucu dere yatağına düşerek ıslandı.
Hafta sonu, Ereğli Çaylıoğlu köyü Kayalıdere şelalelerinin bulunduğu alana ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Nihat Sevim, sarmaşığa tutunarak sallandı. Nihat Sevim sarmaşıkla sallanırken bir anda ağırlığını kaldıramayan sarmaşık koptu. Nihat Sevim dere yatağının içerisine düşerek sırılsıklam oldu. Nihat Sevim dereden çıkarken, yakınları ise kendilerini gülmekten alıkoyamadı. Nihat Sevim\'in dereye düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yakınlarının gülüşleri arasında sudan çıkan Nihat Sevim, \"Gerçekten iyi bir macera yaşadık. Sarmaşık sağlam gibiydi ama koptu. Sarmaşığın kopmasından dolayı bir talihsizlik yaşadık ama o da bize güzel bir anı ve macera oldu.\" dedi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİZonguldak DHAZONGULDAK EreğliNihat SevimHaftaEreğliKayalıdereYakınlarınınSarmaşıkSarmaşığınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24