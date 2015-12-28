'Sarmaşık' en iyi film seçilince, Turkuvaz Medya 100 bin TL’lik ödülden vazgeçti

52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ödülleri toplayan “Sarmaşık” filminin, tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’e destek mesajı yolladığı için ahaber tarafından sansürlenen yönetmeni Tolga Karaçelik’e “ödül parası” verilmediği ortaya çıktı.

Diken’den Eray Özer’in haberine göre; Antalya Film Festivali’nin ana sponsoru Turkuvaz Medya, 100 bin TL değerindeki iletişim ödülünü son dakikada vermekten vazgeçti. Ödül gecesi yaşananların aktarıldığı haberde, Turkuaz Medya ekibi kazanan filmin 'Sarmaşık' olduğunu rejiden öğrendikten sonra gecenin sunucusu Oktay Kaynarca’nın kulağına iletişim ödülünün verilmeyeceğini söyledi.

Diken’de yer alan Eray Özer imzalı haberin bir kısmı şöyle:

Festivalin resmi internet sitesinde yer alan yukarıdaki görselde aynen şöyle yazıyor: ‘En İyi Yönetmen Altın Portakal ödülünün yanı sıra, THY tarafından verilecek olan 1 Milyon Mil ile de ödüllendirilirken, En İyi Film Ödülü de Altın Portakal’ın yanı sıra 100.000 TL destek ve dağıtım ödülüne hak kazanacak, aynı zamanda da Turkuvaz Medya Grubu tarafından 100.000 TL değerindeki iletişim ve tanıtım desteği ödülünün sahibi olacak.’

Oktay Kaynarca da açıklıyor

Yazılı kaynaklar bunlar.

Peki, ödül gecesinden bir ipucu bulabilir miydim acaba? Hani bir anons, ödüle dair bir açıklama filan…

Evet, onu da buldum. Aşağıdaki videoda Oktay Kaynarca en iyi film ödülünü açıklarken ‘En iyi film 100 bin TL iletişim sponsorluğunun yanı sıra Antalya Film Festivali tarafından verilecek 100 bin TL para ödülünün de sahibi olacak’ sözleriyle bu ödülü de anonsluyor.

Bu anonsa karşılık sadece saniyeler sonra böyle bir açıklama hiç yapılmamış gibi davranılıyor. Ve bir daha da ödülün bahsi geçmiyor.

Demek ki, ne olduysa Kaynarca’nın bu ödülü açıklamasıyla ödüle layık görülen filmin Sarmaşık olduğunun duyurulması arasında geçen sürede oluyor, 100 bin TL’lik destek sözü o arada buharlaşıveriyor.

Hiçbir açıklama yok

Bu noktadan sonra Turkuvaz Medya’ya ulaşmaya çalıştım. Fakat bir yanıt alamadım. Anlaşılan böyle bir durum hiç yaşanmamış gibi davranmayı tercih ediyorlardı.

Daha sonra festival görevlileriyle görüştüm. İsimlerini açıklamak istemediler ama olan biteni anlattılar. Dinlediğim birkaç kaynaktan edindiğim bilgiler ışığında neler yaşandığına dair ‘iddialar’ şöyle:

Bir kere ana sponsorların ödül vermesi fikri festivalin direktörü Elif Dağdeviren’den çıkıyor. Dağdeviren, böyle bir gecede sahneye çıkacak ana sponsorları, kendilerinin de birer ödül vermesi gerektiğine ikna ediyor. Buna göre THY en iyi yönetmene 1 milyon mil (Onlar sözünün arkasında durdu), Turkuvaz Medya da en iyi filme 100 bin TL karşılığı medya iletişim desteği ödülü vermeyi taahhüt ediyor.

Fakat ne oluyorsa Tolga’nın ödülünü tutuklu iki gazeteciye adaması, Nadir’in neden sansüre uğradığı belli olmayan rakılı, çaylı konuşması sonrası oluyor.

Kazanan film, son ana kadar gizli tutuyor

Turkuvaz Medya yetkilileri tören esnasında yapılan bu konuşmalardan sonra en iyi filmi Sarmaşık’ın alıp almadığını acilen öğrenmek istiyor. Öyle ki, film komitesi bu bilgiyi paylaşmamakta direnince aralarında tartışma yaşanıyor ve yönetim bu bilgiyi son ana kadar gizli tutmaya çalışırken Oktay Kaynarca ödülü anonsluyor.

Arada geçen saniyelerde Turkvaz Medya ekibi kazanan filmin Sarmaşık olduğunu rejiden öğreniyor ve büyük bir hızla Oktay Kaynarca’nın kulağına iletişim ödülünün verilmeyeceği fısıldanıyor.

Sonrasını yukarıda da yazdım, Tolga bu işin üstüne fazla gitmeyince, onun söylediği olaya dair bir-iki cümlenin peşine hiçbir gazeteci takılmayınca mesele bir süreliğine kapanmış görünüyor.

Fakat öyle sanıyorum ki, artık bu haberden sonra Turkuvaz Medya bize bir açıklama borçlu.

Evet, dinliyoruz. Ödülü veriyor musunuz, vermiyor musunuz?

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