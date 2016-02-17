Sarkozy'ye soruşturma açıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında seçim kampanyasının finansmanında yasa dışı yollara başvurduğu zannıyla resmi soruşturma başlatıldı. Paris başsavcılığından yılan açıklamada muhafazakâr politikacının seçim kampanyası masrafları için saptanan harcama üst sınırını aştığı şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.
Soruşturmanın, muhalefetteki Cumhuriyetçiler Partisi'nin Genel Başkanı Sarkozy'nin yeniden cumhurbaşkanlığına seçilme şansını azaltabileceği belirtiliyor. Sarkozy, 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında yasa dışı harcamaları gizlediği şüphesiyle Paris sorgu hakimliğinde ifade verdi.