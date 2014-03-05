Sarkozy'nin 'tape'si yayınlandı



Fransa'da 2007-2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy'nin yakın danışmanlarıyla gerçekleştirdiği "stratejik içerikli" bazı görüşmelerin siyasi başdanışmanı Patrick Buisson tarafından gizlice kaydedildiği ortaya çıktı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre, konu ilk olarak iki hafta önce haftalık Le Point dergisi tarafından yayımlanan kısa bir haberle gündeme gelmiş, haberde Patrick Buisson'un Sarkozy'yle bazı görüşmeleri ceket cebine yerleştirdiği bir ses kayıt cihazıyla gizlice kaydettiği öne sürülmüştü.

Derginin habere ek olarak herhangi bir "tape" veya ses kaydı yayımlamaması üzerine Buisson'un avukatı haberi "iftira" olarak tanımlamış ve müvekkilinin dergiden davacı olacağını bildirmişti.

Ancak, kapandığı sanılan konu, kaydedilen görüşmelerden birinin ses kaydının dün gece bir internet sitesi tarafından yayımlanmasıyla bugün Fransa gündeminin zirvesine oturdu.

"Atlantico" adlı sağ eğilimli haber sitesi 26 Şubat 2011 tarihinde Elysee sarayında Sarkozy ve danışmanlarının yer aldığı bir toplantıda Patrick Buisson tarafından gerçekleştirilen ses kaydını yayınladı. Ülkenin haftalık siyasi hiciv gazetesi "Le Canard Enchaine" de bu haftaki sayısında Buisson tarafından 27 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş kaydın tapesini olduğu gibi aktardı.

Siyasi gözlemciler ve medya, yayımlanan ses kaydının Sarkozy'nin kabine değişikliği ilanının hemen öncesine rastlamasına ve yakın çalışma arkadaşları ve kabine üyeleri hakkında kullandığı ifadelere dikkat çekmekte. Bu ifadelerin 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden aday olmayı düşündüğü söylenen Sarkozy'nin siyasi geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu. Tapede ise aynı zamanda eski bir aşırı sağcı ideolog olan ve Sarkozy'nin aşırı sağa kayan politikalarının mimarı olarak gösterilen Patrick Buisson'un kendisini "monarşi ve kraliyet yanlısı" olarak tanımladığı okunuyor.

Yerel seçimler öncesi

Medyanın elinde Buisson tarafından gerçekleştirilmiş başka ses kaydı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu kayıtların medyanın eline nasıl geçtiği ve neden yerel seçimlere iki hafta kala yayımlandığı ise bir diğer soru işareti.

'Hırsızlar çaldı'

Bu arada, ses kaydı ve tapenin yayımlanmasının ardından Patrick Buisson'un avukatı Fransız basınına açıklama yaparak, iki hafta önceki versiyonunu değiştirdi ve kayıtların gerçek olduğunu itiraf etti. Avukat Gilles-William Goldnadel, Buisson'un bu kayıtları "iş amaçlı ve bir sonraki toplantılara hazırlık amaçlı yaptığını, çoğunu toplantı sonrasında sildiğini, sadece bazılarını muhafaza ettiğini, muhafaza ettiklerinin ise hırsızlar tarafından çalındığını" öne sürdü.