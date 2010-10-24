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Politika

Sarkozy'nin halk desteği azaldı

Fransa'da emeklilik reformunu protesto eden işçilerin grevleri ve protestolarıyla zor günler geçiren Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin popülaritesi yüzde 29'a düştü.

24 Ekim 2010 03:00

T24- Fransa'da emeklilik reformunu protesto eden işçilerin grevleri ve protestolarıyla zor günler geçiren Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin popülaritesi yüzde 29'a düştü.



Pazar günleri çıkan ''Journal du Dimanche'' gazetesinin yaptığı kamuoyu araştırması, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin arkasındaki halk desteğinin son bir ayda üç puan daha düşerek yüzde 29'a indiğini ortaya koydu.


Gazete, ''Fransız siyaset tarihinde, ilk kez halkın bir cumhurbaşkanına desteğinin bu kadar düştüğüne'' dikkat çekti.

Son kamuoyu yoklamaları, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sarkozy'nin bir kez daha seçilme şansını kalmadığını gösteriyor.


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