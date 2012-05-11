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Dünya

Sarkozy'nin dokunulmazlığı kalktı, mahkeme yolu göründü

Seçimi kaybeden Sarkozy, 15 Mayıs’ta dokunulmazlık zırhının kalkmasıyla görev süresindeki skandallar ve yolsuzlukların davalarında yargılanmaya başlayabilir

11 Mayıs 2012 09:22

Fransa’da cumhurbaşkanlığı yarışını Sosyalist François Hollande’a kaybeden Nicolas Sarkozy, 15 Mayıs’ta dokunulmazlığını kaybetmesinin ardından görev süresince halı altına ittiği skandallar nedeniyle çok sayıda yolsuzluk davası ile karşı karşıya kalacak.

Milliyet'in haberine göre,Sarkozy’nin, yakın çevresinden isimlerin yargılandığı davalara şüpheli olarak çağrılabileceği belirtiliyor. Sarkozy’nin başını yakabilecek ilk dava kozmetik devi L’Oreal’in sahibi Liliane Bettencourt’tan yasa dışı kampanya finansmanı sağladığı yönündeki iddialar. Bettencourt’un vergi indirimi karşılığında Sarkozy’nin 2007 kampanyasına yasa dışı yoldan 800 bin euro bağış yaptığı iddiası üzerine soruşturma açılmıştı. Şubat ayında Sarkozy’nin ekonomi kurmaylarından Eric Woerth hakkında soruşturma başlatıldı. Bettencourt’un eski muhasebecisi, Sarkozy’ye kahverengi zarflarla yüz binlerce euro aktarıldığını söylemişti.

 

'Dinlettin mi’ diye sorulacak

 

Geçtiğimiz yıl Sarkozy’nin Bettencourt ile ilişkisini araştıran Le Monde gazetesinin yasadışı yollarla dinlendiği ve gazetecilerinin izlendiği ortaya çıkmıştı. Gazete şikayetçi olunca dava açılmış ve Sarkozy’nin istihbarat şefi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hükümetteki bir köstebeği ortaya çıkarmak amacıyla Le Monde muhabirlerini yasadışı olarak dinlettiği iddia edilen iç istihbarat servisinin şefi Bernard Squarcini; iletişim gizliliğini ihlal etmek, yasa dışı olarak bilgi toplamak, muhabirliğin gizliliğini ihlal etmek suçlarından soruşturuluyor. Dokunulmazlığının kalkması ile bu emri Sarkozy’nin verip vermediği araştırılabilecek.

 

Kaddafi’den 50 milyon euro

 

Sarkozy’nin adının karıştığı bir diğer yolsuzluk davası ise ‘Karaçi olayı’. 1994’te Pakistan’a üç adet denizaltı satışından dönemin başbakanı Edouard Balladur’un seçim kampanyasını para aktarıldığı iddiası Sarkozy dahil Fransız sağının önde gelen isimlerini zora soktu. Sarkozy, o dönemde Balladur’un kampanya sözcüsü ve bütçe bakanıydı. 2002’de Karaçi’de 14 Fransız askerini öldüren intihar saldırısının nedenin de Pakistan gizli servisine verilen rüşvetin kesilmesi olduğu öne sürülüyordu. Sarkozy’nin sağdıcı ve eski bir bakanı da bu davada yargılanıyor.


Son olarak Sarkozy’nin Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’den yasadışı bağış aldığı iddia edilmişti. Fransa’da skandalları ortaya çıkarması ile tanınan internet haber sitesi Mediapart, 2006’da Kaddafi rejiminin, Sarkozy’nin kampanyasına “50 milyon euro mali yardım yapmayı” kabul ettiğini gösteren ve üst düzey bir Libyalı yöneticinin imzasının bulunduğu belgeyi yayınladı. Sarkozy’nin seçim kampanyasının son günlerinde su yüzüne çıkan bu belge çok konuşulmuştu.

 

Chirac’a hapis cezası verilmişti

 

Fransa’nın eski cumhurbaşkanı 79 yaşındaki Jacques Chirac’ın, yargılanarak hüküm giymesinin ardından Sarkozy’nin yargılanmasının da uzak bir ihtimal olmadığı düşünülüyor. Chirac, hakkında zimmetine para geçirmek ve gücünü kötüye kullanmak suçlarıyla açılan yolsuzluk davasında 15 Aralık 2011’de iki yıl tecilli hapse mahkûm edilmişti. Chirac, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da yargılanan ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

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