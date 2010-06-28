Sarkozy'den bakanlara: Kendinize çeki düzen verin!

T24 - Son günlerde usulsüz harcama ve gereksiz masraflar nedeniyle eleştiri oklarının hedefin haline gelen Fransız bakanları Cumhurbaşkanı Sarkozy sert bir dille eleştirirken, usulsüzlük yapanları cezalandıracağını da söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, usulsüzlük ve gereksiz yere harcamalar yaptıkları için son günlerde suçlanan bakanlarına ve üst düzey bürokratlara ''kendinize çeki düzen verin'' uyarısında bulundu.



Sarkozy, Başbakan François Fillon'a gönderdiği mektupta, ''bakanları, devlet parasını harcarken daha dikkatli olmaları'' konusunda uyardı.



Bakanlardan gereksiz ve aşırı harcamaları kısmalarını isteyen Sarkozy, özel harcamaların devlet bütçesinden değil bakanların kendi cebinden yapılmasını istedi. Sarkozy, usulsüzlük yapanları cezalandırılacakları uyarısında da bulundu.



2013'e kadar 10 bin makam aracının ve 7 bin lojmanın iptal edileceğini belirten Sarkozy, yüksek masraflı kutlama ve törenlerin de iptal edilmesini istedi.



Sarkozy, bu çerçevede, bu yılki ''14 Temmuz Ulusal Gün'' kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.





