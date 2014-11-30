Sarkozy yeniden direksiyona geçti



Fransa'da merkez sağ Halk Hareketi Birliği (UMP) Sarkozy'yi yeniden genel başkanlığa seçti. Sarkozy, yapılan seçimde oyların yüzde 64,5'ini almayı başardı. Genel başkanlığa yarışan bir diğer aday eski Tarım Bakanı Bruno Le Maire'nin aldığı oy oranı yüzde 29'da kaldı. Seçimlerde 268 bin UMP üyesi internet üzerinden oy kullanırken seçime katılım oranı yüzde 58 olarak ölçüldü.

59 yaşındaki siyasetçinin 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması bekleniyor. Fransa'da cumhurbaşkanlığı için kimlerin yarışacağı 2016'da belli olacak. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da tekrar seçim yarışına girmesi mümkün.

UMP, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (Front National) 2002 yılındaki seçim başarısı üzerine kurulmuştu. Sarkozy'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yeniden güçlenen aşırı sağa karşı merkez sağın çaresi olabileceği belirtiliyor.