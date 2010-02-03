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Politika

'Sarkozy ve Merkel'in Türkiye önerisi popülizm'

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Verheugen, AB'nin Türkiye'ye yönelik politikasında inandırıcılık ve açıklık olmadığını belirtti.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, AB'nin Türkiye'ye yönelik politikasında inandırıcılık ve açıklık olmadığını belirterek, AB'nin Türkiye'ye çok daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Görevinden ayrılacak olan Verheugen, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin tutumunu eleştirerek, iki liderin Türkiye'ye önerdiği "imtiyazlı ortaklığı" popülizm olarak nitelendirdi.

"İmtiyazlı ortaklığın aldatıcı bir paket olduğunu" belirten Verheugen, "Merkel ve Sarkozy, Türkiye'ye tam üyelik dışında şimdiye kadar sahip olduğundan daha başka ne verebilecekleri sorusuna hiç bir zaman cevap vermiyor" diye konuştu.

'AB'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin AB'ye olduğundan daha fazla ihtiyacı var'

Türkiye'de Kürt kökenli insanlar için eşitlik getirilmesi ve Ermenistan ile ilişkilerin düzeltilmesi çabalarını öven Verheugen, "Türkiye çok büyük bir stratejik öneme sahip. Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı olduğundan daha fazla AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türklerin seçenekleri var. Mutlaka AB'ye ihtiyaçları yok. Bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye İslam ülkelerine yönelik bir köprü" dedi.

Verheugen, Türkiye'ye gerçek bir şans tanınması gerektiğini, müzakereler sonucunda kriterlerin yerine getirilip getirilmediğine bakılabileceğini ifade ederek, AB'nin tutumunun Türk hükümetinin, gerekli reformları yapabilmesini zorlaştırdığını söyledi.

'Farklı kültür söylemi tahlikeli ve dar bir görüş'

Verheugen, "Avrupa başkentlerinden, 'Ne yaparsanız yapın, sizler Hristiyan değilsiniz. Siz farklı bir kültür çevresine aitsiniz' şeklinde açıklamalar yapıldığında bir Türk hükümeti, kendi toplumuna, yaşam tarzını tümüyle değiştirmesi gerektiğini nasıl söyleyebilir? Bu çok, çok tehlikeli ve dar görüşlü bir düşünce tarzı" dedi.

Hiçbir AB ülkesinin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine yanaşmayacağına inandığını, çünkü bunun doğuracağı olumsuz sonuçların sorumluluğunu üstlenmek istemeyeceğini kaydeden Verheugen, AB'ye son üye olan ülkelerin de büyük sorunlar yaratacağı şeklindeki görüşlerin de yanlış olduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

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