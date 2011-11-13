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Dünya

Sarkozy ve Merkel'den Papademos'a telefon PARİS (A.A)

13 Kasım 2011 00:31

-Sarkozy ve Merkel'den Papademos'a telefon PARİS (A.A) - 12.11.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın yeni Başbakanı Lucas Papademos ile bir telefon görüşmesi yaptı. Fransız hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Sarkozy ve Merkel, Papademos'a, Atina'nın yapması gereken reformlarla ilgili AB'ye verdiği sözü tutmasını istedi. Açıklamada, ''AB mali yardımının, Yunanistan'ın mali reformları gerçekleştirmesi halinde verilebileceği'' uyarısı yapıldı.  Merkel ve Sarkozy, yaptıkları görüşmede, avro para biriminin savunulması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

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